Адвокат жертв MH17: пришло время Путину искупать вину за сбитый самолет

В день третьей годовщины с момента сбития Boeing-777 авиакомпании Malaysian Airlines, в результате которой погибло 298 человек, адвокат, представляющий интересы жертв MH17 из Австралии, Малайзии, Новой Зеландии и Нидерландов Джером Скиннер обратился с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину.

Читайте такжеДоклад Bellingcat: что стало известно о крушении MH17 спустя три годаВ письме, опубликованном на Украинской правде, он отмечает, что спустя три года еще никто так и не понес наказания. Скиннер подчеркивает, что за это время российские власти так и не смогли объяснить факт наличия частей ракеты среди обломков самолета. "Ваша власть не предоставила ни объяснения наличия частей ракеты и электропроводки среди обломков, ни объяснения по поводу серии и ракеты или номера боевой головки, ни объяснения по поводу следов шрапнели, ее формы и распределения в виде бабочки в телах разбившегося экипажа", - пишет он.

"Вы так и не смогли ответить на сотни фотографий, видео и снимков со спутника и показаний очевидцев – разбросанные куски пазла выглядят все больше и больше как работа Москвы, когда их рассматриваешь вместе", - считает адвокат.

Он отмечает, что Кремль никак не объяснил миру наличие такого количества в Украине "российских военных из 53 противовоздушной бригады, которые 17 июля 2014 года обнародовали фото в интернете"." Зачем вы разместили вашу ракетную установку в центре трансконтинентального коммерческого воздушного коридора L980, если вы не охотились на воздушный лайнер?", - адресует он вопрос Путину.

"Вы действительно считаете, что не несете ответственность за жизни 80 детей на борту? Как же остальные? Они были вашими врагами? Никто из них не говорил по-русски, никто из них не говорил на украинском. Никто из них больше вообще не скажет ни слова", - обращается Скиннер к Путину.

Адвокат считает, что "совершенное убийство должно увенчаться справедливостью".

"17 июля 2014 года забрало 298 жизней над Украиной. 80 из них были невинными детьми. Вы же видели куклы, раскраски и игрушки среди крови? Видели фотографии боевика, держащего испачканного медвежонка как приз на ярмарке? Не чувствовали ли вы присутствие зла, когда смотрели на эти вещи? Я чувствую", - пишет Скиннер.

"Вы – глава великой нации с мощной армией, которая хочет возвращения империи. Я – адвокат из глубинки Огайо. У меня нет армии, но у меня есть неопровержимые доказательства", - отмечает он.

В своем письме он отмечает, что хотя некоторые считают, что катастрофа МН17 была ужасной, неизбежной ошибкой войны, он с этой точкой зрения не согласен и не считает ее правдой.

"Факты кричат о целях и мотивах. Это был просчитанный военный удар такой же преднамеренный как убийство еще одного политического оппонента. Вы – единственный человек, кто может взять на себя ответственность", - подчеркивает Скиннер.

Также он отмечает, что жестокое убийство 298 невинных, включая 80 детей, будет пятном на Российской Федерации навсегда, и призывает российские власти обличить это зло.

"Я буду использовать любую возможность, чтобы привлечь Кремль к ответственности. Господин Путин, зло можно побороть. Вы великий, господин Путин, я – маленький, но Бог все равно больше, чем мы оба. Он будет последним арбитром", - пишет он.

"У вас, как и государства России, есть обязанность предпринять ответственные действия. Давайте встретимся и искупим вину перед жертвами этой трагедии. Свяжитесь с министерством иностранных дел Нидерландов, если вы готовы говорить", - призвал он Путина.