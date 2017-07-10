Экс-глава британской спецслужбы: источником кибератак является деятельность госорганов РФ

Российские власти могут положить конец кибератакам, заявил в интервью Би-би-си бывший глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Роберт Хэнниген. GCHQ занимается радиоэлектронной разведкой и обеспечивает защиту информации государственных органов Великобритании.

Читайте такжеРоссию подозревают в хакерских атаках на ядерные объекты в США - BloombergПо мнению Хэннигена, не за всеми кибернападениями последнего времени стоят российские власти, однако источником нападений все равно является деятельность государственных органов. "Там существует частичное смешение государственных структур и организованной преступности в чрезвычайно коррумпированной системе, которая поощряет расцвет преступной деятельности", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как можно противостоять угрозам, Хэнниген заявил, что это необязательно должны быть контратаки в киберпространстве. "К этому, может быть, придется прибегнуть в будущем, и американцы уже обсуждали этот вопрос, но это могут быть санкции и другие подобные меры, направленные на то, чтобы установить четкие "красные линии", чтобы дать понять, что подобное поведение неприемлемо", - сказал он.

Осенью 2016 года британские спецслужбы заявили, что российские хакеры пытались атаковать сайты правительства и телекомпаний страны.Сообщалось, что Центр правительственной связи Великобритании смог нейтрализовать действия хакеров. Считается, что атаки были организованы группой Fancy Bears, которая, вероятно, имеет отношение к российской разведке.

Кроме этого, Россию обвинили в попытках с помощью кибератак повлиять на ход избирательной кампании в США, а также возможном вмешательстве в европейские выборы. Россия все обвинения отвергает.