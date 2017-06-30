В ПАСЕ будут голосовать за отставку Аграмунта на сессии 9-13 октября - официально

В Парламентской ассамблее Совета Европы будут голосовать за отставку ее действующего президента Педро Аграмунта на сессии 9-13 октября.

Об этом говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.

"Ходатайство об увольнении президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта только что было внесено 158 членами, представляющими 5 политических групп и 36 национальных делегаций", - говорится в сообщении.

В этой связи сказано, что согласно процедурным правилам, вместе с поправками от 27 июня 2017 года, указанное ходатайство должно быть поставлено на рассмотрение с целью голосования на открытии сессии Ассамблеи, которая состоится 9-13 октября. Сразу же после голосования решение будет опубликовано.

Также сказано, что в случае добровольной отставки президента ПАСЕ с его должности, указанная процедура его увольнения должна прекратиться.

"До принятия окончательного решения по ходатайству президент прекращает председательствовать на заседаниях Ассамблеи", - отмечается на сайте ПАСЕ.

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Как сообщал УНИАН, 28 июня представители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении из своего состава президента ПАСЕ Аграмунта.

После исключения Аграмунта из состава группы Европейской народной партии обязанности президента ПАСЕ, согласно регламенту, будет исполнять вице-президент, народный депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский.

В марте Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ потребовали его отставки.

Однако он отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет.

28 апреля Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на посту президента ПАСЕ.

2 июня Регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции о возможности импичмента президента и вице-президента ассамблеи.