Мей опубликовала план о правах граждан ЕС в Великобритании после Brexit

Британское правительство обнародовало 15-страничный документ, в котором излагается подробная информация о том, что предлагает Британия гражданам Евросоюза после Brexit, пишет Русская служба Би-Би-Си.

В нем говорится, что все граждане ЕС, проживающие в Британии на законных основаниях в течение как минимум пяти лет, получат "статус поселенца" и смогут привезти в страну супругов и детей.

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Дату, с которой будет вестись отсчет срока проживания в Британии, еще предстоит согласовать. Граждане ЕС, чей стаж проживания в Британии окажется недостаточным для получения "статуса поселенца", получат два года на то, чтобы "урегулировать свой статус".

Граждане Евросоюза, проживающие в Британии, должны иметь право на пребывание в стране и после Brexit, заявила в понедельник премьер-министр Тереза ​​Мэй, выступая в Палате общин парламента.

Глава правительства впервые изложила свои планы по предоставлению гарантий гражданам ЕС, которые, как она считает, должны "снять обеспокоенность" у проживающих в Британии 3,2 млн граждан ЕС.

Однако любые обязательства по будущему правовому статусу граждан должны быть взаимными и гарантирующими права 1,2 млн британских эмигрантов, проживающих на континенте, оговорилась Мэй.

Лидер лейбористов Джереми Корбин раскритиковал планы правительства: по его словам, они невеликодушны, гражданам ЕС предлагается "слишком мало и слишком поздно".

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По мнению Корбина, Британия должна была в одностороннем порядке гарантировать безопасность гражданам ЕС сразу после прошлогоднего голосования по Brexit.

Как сообщал УНИАН, ранее британский премьер-министр Тереза ​​Мэй сделала "честное и серьезное предложение" лидерам Европейского Союза по спорному вопросу о будущих правах граждан ЕС, предлагая тем, кто законно прибыл в Brexit, возможность получить те же права на труд, охрану здоровья и выгоды, как и граждане Великобритании.

В свою очередь, президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что руководство ЕС рассчитывает, что сможет найти с Лондоном "справедливое" решение для граждан ЕС и Великобритании. При этом, Туск назвал озвученные Мэй предложения по Brexit "хуже ожиданий" Брюсселя.