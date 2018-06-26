Тимошенко опередила Ющенко в общении с администрацией США

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко приняла участие в работе Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности. В Германии Тимошенко провела встречи с влиятельными заграничными политиками, в частности с новым вице-президентом США Джоном Байденом. Это первая официальная встреча новой президентской администрации США с представителями украинской власти. В комментарии УНИАН политические эксперты выразили свои мнения о заграничном визите Тимошенко и, в частности, о значении встречи с Дж.Байденом.

Игорь Жданов, политолог: ДЛЯ НОВОЙ АМЕРИКАНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЮЩЕНКО – «ХРОМАЯ УТКА» Традиционная Мюнхенская конференция – важное и значимое мероприятие в международной политике. Показательно, что Тимошенко встретилась с Байденом, который, кроме нее, встретился только с Меркель и Саркози. Байден был уполномочен представлять новую американскую политику в Европе.

Важно, что это была встреча с премьером. Думаю там были обсуждены содержательные вещи. В частности, Тимошенко еще раз подтвердила, что Украина остается надежным транзитером газа.

Глубинные причины того, что новая администрация США встретилась сначала с Тимошенко, а не Ющенко, заключаются в том, что он уже «хромая утка» украинской политики...

Виктор Небоженко, политолог: ВАЖНО ВЫРОВНЯТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ РОССИИ СВЯЗЯМИ С ЕС И США Помимо решения внутренних проблем, Тимошенко активно проявляет себя, как международник. Тот факт, что новое руководство США встретилось именно с Тимошенко, говорит о том, что Ющенко очень пассивно занимается внешней политикой. А американцы работают с теми, кто проявляет интерес к международным вопросам. Это новая ситуация в Украине, когда именно премьер-министр так активно работает на геополитическом фронте и выполняет задачи, которые должна выполнять вся страна.

Мы сильно увязли в газовой войне с Россией. Очень важно выровнять эту зависимость в геополитическом плане, активизировав свои связи как с ЕС, так и с США. Тимошенко сейчас и выполняет эту задачу, наращивая интерес к Украине со стороны новой американской администрации.

Москва ведет интенсивное наступление на страны СНГ и, прежде всего, на Украину. Потому нужно противодействие, международный баланс. В принципе, этим должен был бы заниматься Президент Ющенко, но получается так, что он сейчас потерял интерес к геополитике. Вот в этом и есть основное содержание встреч Тимошенко с вице-президентом США Байденом и с представителями других государств.

Тарас Березовец, политтехнолог: РОССИЯ ТАКОЙ АУДИЕНЦИИ НЕ ДОЖДАЛАСЬ Для Тимошенко Мюнхенская конференция стала вторым знаковым событием за неделю. Еще в четверг она пережила неудачную попытку отставки, а уже в пятницу встретилась с новоизбранным вице-президентом США Джо Байденом.

Думаю, излишне объяснять, что означает такой знак внимания со стороны Белого дома. Ведь, кроме Тимошенко, Байден провел двусторонние встречи лишь с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Николя Саркози. Россия такой аудиенции, например, не дождалась. Переводя с эзопова языка американской дипломатии, Тимошенко признали фаворитом избирательной гонки. Что и не удивительно после того, когда она проявила свою силу, второй раз за полгода удержавшись на должности главы правительства.

Премьер сконцентрировалась на проблемах, которые интересуют европейцев в первую очередь, – на роли Украины в стабильном газоснабжении и посредничестве в нормализации отношений между ЕС и Россией после войны на Кавказе и газового конфликта.

Виталий Бала, политолог: ТИМОШЕНКО СИДЕЛА В ОДНОМ РЯДУ С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ США Очень знаковый момент в том, что Юлия Тимошенко сидела в первом ряду, где, в частности, были вице-президент США Байден, комиссар ЕС Солана. Речь идет о том, что представителю Украины было определено такое знаковое место, которое с точки зрения жестов и нюансов дипломатического протокола говорит многое. Если это личная заслуга Тимошенко, то остается ей лишь аплодировать.

В силу того, что Тимошенко и Байден сидели в одном ряду, и происходят такие встречи, задается их тон. Я видел, как президенты других государств бывшего СССР сидели во втором, третьем рядах. В этом контексте можем говорить, что уровень общения премьер-министра Украины на сегодня относится к первому ряду общения с руководителями стран мира. Это очень положительно.