Газпром стреляет себе в ногу?

Ряд авторитетных западных изданий пишут о том, что своим поведением в газовом конфликте Россия и ее газовая монополия Газпром подрывают собственную репутацию и экономические позиции, к тому же стремясь переложить все грехи на других.

Американская газета “Christian Science Monitor” отмечает склонность России обвинять во всех экономических грехах Украину и США. Кризис поставок газа в Европу? Это все – ошибки Украины. Экономический кризис в России? Погодите, согласно контролируемым государством СМИ, нет никакого кризиса. Да если и был бы, это все – вина Америки...

Однако если бы Россия посмотрела в зеркало, то увидела бы, что именно ее собственная политика усилила экономические беды. Обвиняя посторонних, Россия упускает возможность укрепить экономику, а как раз это и должно быть сделано.

Одна причина того, что огромный российский поставщик газа Газпром закручивает гайки Украине, – это его острая потребность в деньгах. Вместо того, чтобы адекватно инвестировать капитал в операции, он влез в тяжелые долги, чтобы скупить частные концерны. Это была составляющая непродуманной стратегии господина Путина по ренационализации нефтегазовой промышленности России. Газпром теперь по уши в долгах (около $50 миллиардов) и договаривается о спасении с правительством.

Его долговое бремя отражает растущий национальный корпоративный долг (около $500 миллиардов). Как и Газпром, другие компании финансировали свои займы из-за границы (доминирование российских государственных банков подавило возможности предоставления ссуд внутри страны).

Между тем, российская экономика, вероятно, вырастет лишь на 1-2% в 2009 году, а то и останется без роста – и это после семи лет ежегодного роста от 6,5% до 7%. Россия предстанет перед бюджетным дефицитом, потому что деньги от нефтяного и газового экспорта обеспечивают 60% официального дохода. Страна должна развивать свою одностороннюю экономику и диверсифицировать ее.

Коррупция и ненадежность также догнали Россию. Перед кризисом на Уолл Стрит инвесторы уже бежали с фондовой биржи Москвы, упавшей на 70 с лишним процентов в 2008 году.

Путин занимается чем угодно, кроме этих актуальных проблем. Внутри страны он укрепляет свою власть над государством. У него все еще высокие позитивные рейтинги, к тому же при любых вспышках критики в обществе Путин имеет удобное оправдание: виноваты заграничные враги - из Грузии, из Украины, с Запада. И он всегда может сфабриковать еще больше угроз.

Путину помогает тот факт, что обычные россияне пока еще широко не поражены кризисом. Они не играют на фондовой бирже; они не выплачивают большие залоги. Но безработица местами донимает, имеют место протесты против него, а осторожные россияне понемногу снимают рубли с банковских счетов.

„Сильный человек” из Кремля надеется опять поднять цены на энергию, прежде, чем массы поймут, что дом, построенный Путиным, может быть карточным домиком. Если он получится кривым, то Путин сможет обвинить в этом и себя, иронизирует „CSM”.

Британская “Financial Times” отмечает, что в результате газового спора с Украиной Газпром попал в очень трудное положение.

В ближайшей перспективе российская газовая монополия должна вытянуть из Украины как можно больше доходов. В долгосрочной перспективе тактика Газпрома в условиях кризиса может помешать его амбициозным планам стать ведущей глобальной энергетической фирмой.

Прошлым летом Газпром летел высоко. Он был уже третьей в мире по величине компанией с рыночной капитализацией приблизительно в $350 млрд. К прогнозу, что к 2015 году его будут оценивать уже в $1 трлн., относились серьезно.

Алексей Миллер, руководитель Газпрома, предсказывал, что нефть вскоре повысится до $250 за баррель. Сегодня баррель нефти стоит меньше $50, а Газпром оценивают лишь в $86 млрд., он скатился на 46-е место в международных рейтингах.

Финансовые и рыночные индикаторы здоровья компании, такие как цена его акций и стоимость страхования его долга против дефолта, улучшились по сравнению с их низкими значениями в прошлый октябрь, но Газпром все еще стоит перед очень тяжелой перспективой.

Цена его газа на европейских рынках привязана к цене нефти с временным лагом от 6 до 9 месяцев. Потому крутое падение цен на нефть во второй половине прошлого года означает, что цена газа Газпрома также резко упадет.

Газ стоил больше $530 за тысячу кубометров до конца прошлого года, но если цена нефти останется около $40-$50 за баррель, то Газпром закончит год с ценой $250-$300.

Между тем, ценовые платежи Газпрому за газ от центральных азиатских стран, типа Туркмении, важное приложение к его собственному производству, повысились, отражая европейские рыночные цены.

Газпром платил всего $100 за тысячу кубометров туркменского газа в первой половине 2007 года – и платит около $365 сегодня, хотя это будет подпадать под связанную с нефтью формулу по мере того, как будет длиться год.

В итоге прибыль Газпрома снижается в то время, когда он стоит перед массивным спросом на инвестиции, чтобы удержать полуразвалившуюся российскую инфраструктуру и открыть новые источники производства, особенно большие месторождения газа полуострова Ямал.

Как сказала Колетт Левине, эксперт консультативной фирмы Capgemіnі: "Газпром пробовал быть нормальной компанией и расширять свое присутствие в других странах. Он проводил пресс-конференции, красиво рассказывал. Но этот кризис показал другой имидж: тот аспект Газпрома, который не настолько хорош".

Катинка Барыш из Центра европейской реформы утверждает, что европейские реакции на нынешний спор отличаются от инстинктивной поддержки украинской демократии, которая была доминирующим чувством в 2006 году. "Теперь сварливые, корыстные лидеры Украины привлекают немного симпатий", говорит она.

Однако для многих европейцев раздел вины между сторонами конфликта менее важен, чем ощущение, что Россия больше не является надежным поставщиком.

Александр Медведев, заместитель руководителя Газпрома, сказал журналистам в Лондоне на этой неделе: "Мы очень серьезно думаем о нашей репутации как компании, потому что мы многим можем гордиться. Мы имеем 40 лет поставок – иногда в очень трудные времена".

Попытки использовать конфронтацию 2006 года, чтобы гальванизировать общую европейскую политику энергетической безопасности, возможно, были неэффективны, но прекращение поставок оставило след недоверия к Газпрому, которое было нелегко рассеять. После нынешнего еще более серьезного конфликта, настороженность Европы относительно Газпрома станет еще глубже, считает „FT”.

Канадское издание “The Globe and Mail” пишет, ссылаясь на аналитиков, что и без того напряженные деловые отношения России с Западной Европой рискуют быть полностью разрушены.

Газовый спор может иметь неприятные последствия для России вообще и Газпрома в частности, даже если не будет стопроцентно доказано, что Россия – «злоумышленник», говорят аналитики. "Газпром действительно стреляет себе в ногу", - говорит Игорь Куринный, аналитик по вопросам нефти и газа, работающий в Лондоне в голландском банке ING Groep. "Если люди начнут мерзнуть, Газпром может пострадать с долгосрочной точки зрения. Он может рассматриваться как очень ненадежная компания".

Подготовил Николай Писарчук