ВС Турции рассказали о количестве ликвидированных боевиков в Сирии с начала операции "Щит Евфрата"

Вооруженные силы Турции заявили, что ликвидировали в Сирии с начала операции «Щит Евфрата» почти 1600 боевиков. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Согласно заявлению ВС Турции, в Сирии было ликвидировано 1294 боевиков террористической группировки "Исламское государство" и 306 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и партии "Демократический союз" (PYD).

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В частности, сообщается, что было ликвидировано 1171 боевик ИГИЛ, 177 – получили ранения и 6 - попали в плен.

Напомним, в начале декабря Турция направили в Сирию для участия в операции «Щит Евфрата» дополнительно 300 турецких бойцов диверсионных спецподразделений.

Позже, в Мосуле последний мост через реку Тигр был выведен из эксплуатации с помощью авиаударов военных международной коалиции.

Как сообщал УНИАН, в результате авиаудара коалиции, возглавляемой США, в Сирии был убит один из высокопоставленных командиров «Исламского государства».