В США заявили об убийстве высокопоставленного командира ИГИЛ - СМИ

Авиаудар был нанесен в понедельник, 26 декабря, сообщает The Associated Press со ссылкой на чиновника в Пентагоне.

По его словам, был ликвидирован Абу Джандал Аль-Кувейти возле дамбы Табка на реке Евфрат. Отмечается, что он был "одним из ключевых лидеров группировки в Ракке". Другие подробности не приводится.

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По данным базирующегося в Лондоне центра по мониторингу за соблюдением прав человека в Сирии, Аль-Кувейти был целью возглавляемой США коалиции.

Ранее УНИАН сообщал, что командующий войсками международной коалиции во главе с США генерал Стивен Таунсенд предположил, что окончательно разгромить группировку «Исламское государство» удастся только к 2018 году.