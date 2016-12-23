Сын Каддафи отрицает связь с похитителями ливийского авиалайнера

Сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам, который сейчас находится в тюрьме отрицает связь с похитителями ливийского авиалайнера, который приземлился сегодня, 23 декабря, на Мальте.Об этом сообщил ливийский информационный портал Africagate News.

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Издание сообщает, что по словам сына Каддафи, он "не имеет никакого отношения к похищению самолета и исключает любые террористические операции".

Напомним, сегодня авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, был захвачен.

На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находилось 118 человек. Угнанный лайнер приземлился в аэропорту Мальты. Согласно сообщению, двое похитителей угрожали взорвать самолет.

Позже, захватчики самолета ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который экстренно приземлился на Мальте, отпустили 109 пассажиров. Также были уволены члены экипажа.

После освобождения пассажиров, угонщики сдались представителям мальтийских правоохранительных органов.