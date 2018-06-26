„Найлюбіший друзь”?

Назначение дважды министра МЧС и екс-дважды губернатора Закарпатской области Виктора Балоги главой Секретариата Президента Украины по мнению многих наблюдателей стало попыткой Виктора Ющенко найти хоть какой-то кадровый противовес растущей политической и административной экспансии „донецких”. Заслуженный „объединенный” политолог Михаил Погребинский даже со знанием дела заявил, что у Балоги в Секретариате будет „позиция Медведчука, который брал на себя все дела и просчеты”.

Политики и эксперты ожидают от Балоги, что он наведет хотя бы элементарный порядок в Секретариате, подправит его кадровый состав, улучшит организационную работу.

Отмечают также, что Виктор Балога может потеснить с насиженного места своего первого заместителя Ивана Васюника, на которого легла черная тень от его ставленника - „прогоревшего” на должности руководителя „Нафтогаза” Алексея Ивченко, и забрать себе кураторство над политическим пропрезидентским проектом, призванным заменить отжившую свое „Нашу Украину”.

"Балога находится в хороших отношениях с семьей Ющенко - благодаря умению на человеческом уровне создать хорошее настроение. Ставка на Балогу - это ставка на бытовой и личный комфорт президента. Новый шеф Банковой сможет реально решать вопрос, не отвлекая по пустякам самого президента", - считает источник "Украинской правды",близко знакомый с новым руководителем секретариата.

Но перечисленные выше позитивные для Виктора Ющенко аспекты нового назначения (если считать позитивом сходство с бывшим однопартийцем Медведчуком, которому Балога помог в свое время избраться от Закарпатья в ВР) имеют обратную сторону. Речь идет о том темном и густом шлейфе прошлого, который тянется за Балогой. В этом плане Виктор Иванович представляет явную опасность для Виктора Андреевича. Ведь все информационные удары, направленные против руководителя Секретариата Президента, будут больно отражаться на имидже и репутации самого главы государства. Он и до сих пор пожинает горькие плоды информационной атаки на так называемых „любих друзів”.

А атаковать легко и просто. Достаточно покопаться часик в Интернете - и материал для целой серии гневно-обличительных статей собран. И о прежних связях с „эсдеками”, и о теневом бизнесе (известная фирма „Барва”), и о вовлеченности в криминальную среду, и о злоупотреблении на административных должностях... Приведем лишь немного из этого моря информации:

"Версии.com":

„Бизнес-навыки Виктор Иванович приобрел еще в советские годы, работая товароведом в системе потребкооперации... Когда мы, журналисты, приехали в голодное и криминализированное Закарпатье середины 90-х, наши „экскурсоводы”, показывая на магазины, киоски, АЗС и даже консервные банки на раскладках, неутомимо повторяли как пароль это самое слово „Балога”...

Уже после разрыва с Медведчуком в одной из киевских газет появилась публикация, где говорилось, что „по информации правоохранительных органов, в учредителях „Барвы”, помимо ответственных работников властных структур и их жен, якобы значился родной брат криминального „авторитета” по кличке Геша, два года тому назад расстрелянного в Мукачево”...

ООО „Барва” было крупнейшей коммерческой структурой Закарпатья. Уже в то время фирма контролировала оптовую и розничную торговлю, в первую очередь, водкой, папиросами и медикаментами, закупку и первичную переработку сельхозпродукции, производство безалкогольных напитков, строительные работы.

Предприятия Балоги можно перечислять очень долго. Кроме разного рода „барв”, это и „Мукачевский завод керамической плитки”, и „Закарпатская продовольственная группа”, и местная швейная фабрика (фирма „Одяг”), и транспортное предприятие „Транзит”, и целый ряд агрофирм и лесохозяйств, и пафосный санаторий „Синяк”, где любят отдыхать сильные мира сего. Можно также вспомнить корпорацию „Западная нефтяная группа „Карпаты”, несколько охранных фирм и т. д. Жена Балоги Оксана Анатольевна, врач по образованию, владеет телерадиокомпанией „Мукачево”, имеет доли в фирмах ООО „Фарм”, ДП „Фарм плюс”, ООО „Старый рецепт”, ООО „ТД Октан”, ООО „Старинный замок”, ООО „Матрикс-Мукачево”, ООО „Авто-М”, ООО „Мукачевская автобаза”. Отец, Иван Иванович - владелец ООО „Транс лтд” и газеты „Старий замок”. Часть имущества распределена между кузеном Балоги, мэром Мукачево Василием Петевкой и другими партнерами по бизнесу, среди которых большинство связаны родственными, кумовскими и дружескими узами”.

"Украина криминальная"

„В 2000 году варварски рубили лес в Карпатах более 300 фирм и частных предпринимателей. Вырубки велись с нарушением всех существующих правил - вдоль водных источников и дорог, с использованием тяжелой, в том числе гусеничной техники. Половину леса бросали гнить. Губернатор Балога это не просто знал, видел своими глазами, но и активно участвовал. Его дочерние фирмы из ООО „Барва” также назывались в числе тех, кто безбожно рубил закарпатский лес-сказку, кто превратил его в кошмар...”

11 марта 2001 года закарпатская прокуратура вынесла протест в ответ на решение облсовета № 285 „Про областной бюджет на 2001 год”. Вердикт юристов: „имеются факты игнорирования региональным руководством нормативно-правовых актов и процедуры бюджетного процесса”. Параллельно работала специальная парламентская комиссия. Вот фрагмент ее отчета: „Неправомерное перераспределение расходной части областного бюджета должно привести к увеличению расходов на:

- содержание органов власти (бюджет превышен на 326,2 тыс. гривен);

- жилищно-коммунальное хозяйство (превышение составляет 9,2 млн.);

- капитальное строительство (превышение бюджета на 7,9 млн.);

- средства массовой информации (выделено на 300 тыс. больше);

- культуру и искусство (превышение на сумму 414 тыс.);

- физическую культуру и спорт (превышение бюджета на 500 тыс.)”...

Во времена губернаторства Балоги были задержаны в Киевской области пять грузовиков, перевозивших 100 тысяч бутылок водки „Русская”. У столичных налоговиков вызвали сомнения документы на этот груз. После проверки оказалось, что фирма-получатель „Барва-М”, расположенная в Мукачево, среди учредителей которой значится и Виктор Балога, не имела права на оптовую торговлю алкогольными напитками. Поскольку лицензия у „Барвы-М” кончилась еще год назад...

"Зеркало недели":

„Еще во второй половине 90-х, когда теневые ниши в украинской экономике стали постепенно прикрываться, Геша начал легализовать свои огромные капиталы. Он вложил средства через доверенных лиц в прибыльные местные предприятия и стоял за созданием многих мощных коммерческих структур. В Закарпатье ни для кого не секрет, что Михаил Токарь («Геша») имел непосредственное отношение и к ООО „Барва”, председателем правления которой до похода в политику был нынешний губернатор области В.Балога. „Барва”, пережив лихолетие СДПУ(о), и сейчас считается крупнейшей коммерческой структурой Закарпатья, и с последним назначением Балоги она, без сомнения, получит новый импульс к развитию. Родной брат Геши Илья Токар (также один из экс-совладельцев „Барвы”) после выборов-2002 возглавлял Мукачевский районный совет, а недавно с подачи губернатора назначен Президентом главой Мукачевской райгосадминистрации...”

"Обком":

„Как сообщал „Обком”, генпрокурор Пискун отправил в отставку прокурора Закарпатской области Николая Гошовского. Гошовский проработал на этом посту всего лишь два месяца. Некоторые источники причиной отставки Гошовского называют то, что областные прокуратура отпустила из-под стражи экс-губернатора Ивана Ризака, проходящего по делу о доведении до самоубийства ректора Ужгородского нацуниверситета Владимира Сливки.

Но другие источники называют и другую причину отставки прокурора. Оказывается, Гошовский отказался подчиниться „просьбам” нового губернатора Закарпатья Виктора Балоги. А „просьбы” были конкретными: закрыть все 17 уголовных дел против фирм Балоги и открыть до 40 дел против оппонентов. Гошовский отказался.

Как известно, первым заместителем Гошовского был прокурор Юрий Бенца - бывший прокурор Мукачево и большой друг Балоги. Похоже, именно его руками новый губернатор и будет „строить демократию” и области. Говорят, что уже сейчас практически все торговые предприятия Закарпатья получили команду брать товары только со складов балоговской фирмы „Барва”, а несогласные с таким приказом дистрибьютеры уже получили повестки”.

Чтобы не раздувать этот материал, мы не приводим не менее интересные тексты, связанные с историей отношений Балоги с одиозным Сергеем Ратушняком, с историей пребывания Виктора Ивановича в должности мэра Мукачево, с методами, которые он использовал во время „мукачевской эпопеи”. Достаточно и приведенного. Даже если следовать золотому принципу „делить написанное журналистами на восемь”, все равно после операции деления останется слишком много. Слишком много для того, чтобы через Балогу серьезно „доставать” в информационном поле и самого Ющенко.

Как прокомментировал новое назначение Балоги автору один из политологов „это, видимо, такая карма у Виктора Андреевича. Не успел он дистанцироваться от „любих друзів”, как возле „тела” появился „найлюбіший друзь”...

Николай Писарчук