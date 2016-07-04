Порошенко встретится с Обамой на саммите НАТО в Варшаве - АП

Об єтом сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в эфире телеканала "Интер", передает ZN.ua.

"Мы обсудим, как большой комплекс двусторонних отношений, так и вопрос глобальной и региональной безопасности. Вопрос сотрудничества Украина-НАТО, вопрос реформирования Вооружённых сил, вопрос имплементации Минских договоренностей - эти все вопросы будут в повестке дня", – рассказал Елисеев.

Елисеев напомнил, президент Украины Петр Порошенко намерен встретиться со своим американским коллегой Бараком Обамой на саммите НАТО в Варшаве. "Этот визит состоится 8-9 июля, и на данный момент в графике мы предусматриваем время для проведения двухсторонней встречи между президентом Украины и президентом США", – уточнил заместитель главы АП.