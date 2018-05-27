Одна Украина. Две Украины...

Президент Виктор Ющенко согласился, чтобы премьером Украины стал Виктор Янукович. Затеяв тем самым игру, которая потребует от него способностей, которых до сих пор он не демонстрировал.

Ющенко также довел дело до заключения коалиции между „Нашей Украиной”, которая его поддерживает, и партией Регионов. Оба решения должно быть оказались тяжелыми и горькими для принятия. Но они были лучшими из возможных. Когда от помаранчевой коалиции остались лишь воспоминания, альтернативой было либо проводить досрочные выборы, либо отдать правительство коалиции Регионов с социалистами и коммунистами. Только такое решение проблемы могло бы ослабить доминирование Януковича, поскольку новые выборы могли бы открыть двери в парламент очередным радикальным группировкам. Следовательно теоретически Ющенко мог не допустить коалиции с Януковичем – вот только для государства это означало бы катастрофу.

Ничего страшного Решение Ющенко может вызывать отвращение. Однако тем, кто говорит о предательстве идеалов Майдана, следует помнить, что Ющенко также стоял на Майдане. А если герои Помаранчевой революции пренебрегли ее ценностями, то это произошло раньше. А именно во времена премьерства Юлии Тимошенко, когда взорвался скандал, который закончился ее отставкой, или же когда Ющенко просил о поддержке Януковича для утверждения правительства и соглашался на прекращение „притеснений оппозиции”. О ценностях Майдана забыли также, когда после мартовских выборов в пожарном стиле появилась и распалась помаранчевая коалиция. Гвоздь в ее гроб вбил Александр Мороз, много лежит на совести Тимошенко, но львиную долю ответственности несет Президент. То он выступал в роли надпартийного арбитра, то поддерживал собственный тыл, который не смог уговорить его на уступки, и сам шантажировал партнеров разговорами с Януковичем, хотя в ключевые моменты пятился, заявляя, что конкретные решения не лежат в его компетенции. На прошлой неделе он, собственно, должен был лишь съесть ту лягушку, которую сам долго выкармливал.

Длительный парламентский кризис преодолен – и это составляет наивысшую ценность решения Ющенко. По мнению многих, прагматичные политики из партии Регионов являются значительно более надежными партнерами, чем Тимошенко: это люди бизнеса, деньгам которых необходим порядок и стабилизация, а не скандал. Того же ожидают и зарубежные инвесторы. Президент, его министры, а в парламенте „Наша Украина” будут следить, чтобы страна не уклонилась от определенного революцией пути – записанного в принятом несколько дней назад Универсале национального единства. Более того: сотрудничество двух Викторов - шанс преодоления раскола Украины. Киев может в конечном итоге приступить к возмещению потерь на международной арене, а его престиж в последнее время сильно упал. Сегодня Запад не столько думает об интеграции с Украиной, сколько готов согласиться с Путиным, что над Днепром живут люди, с которыми можно не считаться. Возвращение Януковича к власти и реакция Москвы дают надежду на улучшение российско-украинских отношений, следовательно на предотвращение опасности новой газовой войны. Это хороший сигнал как для украинцев, так и для Европы.

Также важно, что Варшава восприняла новости из Киева спокойно. Ведь трудно обижаться на действительность. Воля к сотрудничеству с новым правительством - это воля привлекать Украину в сферу европейской демократии. Это что касается надежд.

Ничего хорошего Теперь об угрозах. Объединение страны может оказаться призрачным. Для Восточной Украины назначение Януковича - это уничтожение Тимошенко и усмирение Ющенко. А лузеры - не партнеры. Для западной части страны Ющенко - изменник. А изменникам не доверяют. Президент теряет вдвойне. Выгоду получают Янукович и Тимошенко, которые углубляются в популизм. Следует помнить, что не президентская кампания 2004 года была причиной раскола Украины. Культурный раздел страны глубже, чем разница между политиками. Налаживание сотрудничества между ними – это скорее разбивание термометра, чем снижение температуры.

На Востоке Украины доминирует партия Регионов. Как политически, так и экономически. Донбасс чрезвычайно богат и чрезвычайно беден. Богат, поскольку его промышленность дает большую прибыль. Беден, потому что прибыль идет не в бюджет государства, не жителям страны, а в карман олигархов. Отношения в Донбассе характеризуют как феодальные, а смертность там в несколько раз выше, чем в других частях страны. Мафиозные связи бизнеса и политики остались нерушимыми. Единственная надежда на смену ситуации была на влияние из столицы. Теперь в столице правит Янукович. Родом из Донбасса.

К власти приходит политик не столько пророссийский, сколько постсоветский. И на своей территории принимать решения он хочет сам. Пророссийкость не порок в государствах, соседствующих с Россией и в большой мере от нее зависящих. Но Янукович тепло думает о Москве не потому, что любит россиян, а потому, что ему нравятся тамошние политические стандарты. Это не европейские стандарты. В разговорах с Москвой люди из Донецка чувствуют себя свободно, там они находят поддержку. А если не согласовывают интересы, то враждуют на понятных для себя принципах. И это не европейские принципы.

Партия Регионов пришла к власти с лозунгами введения русского языка как государственного. Также пропагандировала федерализм, который во времена недавних демонстраций переходил в сепаратизм. Сегодня эти постулаты смягчают, делая то, что раньше делали Кучма и коммунисты, которые выигрывали выборы, обещая второй государственный язык, а на следующий день об этом забывали. Кучма даже написал книжку „Украина – не Россия”. Но то была другая Россия. И хоть русский язык не должен быть в Украине проблемой, но проблемой являются смыслы, которые он несет: крикливая антизападная пропаганда, а также гнетущая поп-культура, которые льются с российских телеканалов, доступных в Украине. Многих возмущает сочетание призывов предоставить русскому языку статуса государственного с пророссийской идеей и противопоставление ей идеи прозападной. Но в Украине нет общественной и политической силы, которая бы проповедовала сочетание русского языка и интеграции с Западом. Когда бы эти ценности не противоречили друг другу, видимо, такая сила появилась бы.

Теперь Москва рада, поскольку может восстановить влияние, прекращенное революцией. Преуспевание украинской промышленности зависит от энергии, которая поставляется из России. А Путин обещает дешевый газ, как наркодилер – в обмен на что-то. Можно ли полагаться на то, что донецкие будут защищать стратегические интересы Украины, поступаясь собственными? Россия радуется, поскольку сейчас может легче решить вопрос контроля над газопроводами, которые проходят через Украину.

Также уже не первый раз Янукович декларирует готовность интеграции с Западом. Перед революцией, когда он был премьером, Украина подписала соответствующие документы – бумага все стерпит. Президентские выборы 2004 года не оставили сомнений в цене таких деклараций. Поэтому и связывание надежд с Универсалом может быть преждевременным. Вместо партнерских отношений с Россией и интеграции в Европу можем получить что-то наподобие скомпрометированной политики многовекторности. Киев будет декларировать проевропейский курс, а сам в то же время будет сползать на Восток. Украине будет грозить зависимость от России, которая снова тянется в великие державы. И тогда приглушенный широкой коалицией конфликт Восток-Запад взорвется с двойной силой.

Обо всем этом знает Ющенко. Считает, что он и его партия станут на страже интересов Украины. Проблема в том, что Партия регионов имеет в парламенте практически вдвое больше депутатов, и в коалиции она старший брат. Не все депутаты „Нашей Украины” согласны с решением Президента, многие из них не голосовали за Януковича при утверждении премьера. Партии грозит раскол, который сделает ее еще слабее и уязвимее к влияниям коалицианта, – тем более, что многие помаранчевые политики как политики так же сомнительны, как и люди Януковича. В то же время Ющенко злоупотребляет рефлексией, а его гамлетизирование в конфронтации с гангстерскими методами неуместно.

Поляки декларируют себя друзьями потомков Ярослава Мудрого. Правительство в Варшаве должно осознать свое историческое задание: вовлечь Украину в сотрудничество с Западом, убеждая и сомневающийся Запад и еще не принявшую окончательное решение Украину. Это будет возможно, если Янукович в Варшаве и Брюсселе будет чувствовать себя так же хорошо, как и в Москве. Слабая Украина – в интересах России. В интересах Польши – сильная Украина.