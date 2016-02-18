Премьер Турции обвинил сирийских курдов в теракте в Анкаре

Об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, сообщает Анадолу.

«В данный момент ситуация с организаторами теракта вполне ясна. Этот теракт провели представители сепаратистской террористической организации РКК и член YPG (Отряд народной самообороны Сирии - УНИАН), прибывший в страну из Сирии», - сказал он.

По словам Давутоглу, теракт осуществил Салих Неджар, родившийся в 1992 году в городе Амуда в Северной Сирии.

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Турецкий премьер также отметил, что в результате действий разведслужб и правоохранительных органов задержаны 9 человек - расследование продолжается и углубляется.

Он подчеркнул, что все лица, «имеющие отношение к этапам подготовки этого теракта, будут выявлены один за другим и переданы правосудию».

Давутоглу также предположил, что главной целью террористов стало нанесение урона политической и социальной жизни Турции.

«YPG- пешка сирийского режима и сирийский режим непосредственно ответственен за теракт в Анкаре. За нами остается право принять все меры в отношении сирийского режима», - добавил премьер Турции.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля в Анкаре произошел мощный взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли 28 человек, более 60 получили ранения. Взрыв произошел в час пик за 300 метров от военного штаба в то время, когда автобус с военнослужащими проезжал мимо.