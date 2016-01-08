Полиция Хельсинки заявила о планах беженцев повторить "кельнский сценарий"

Об этом сообщает Yle.

В полночь в туннеле под Железнодорожным вокзалом собралось около 1000 выходцев из Ирака. По данным полиции, они также планировали нападения на женщин в городе.

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Правоохранительные органы задержали несколько человек.

В полицию было подано три заявления о домогательствах.

По словам заместителя начальника полиции Хельсинки Илкка Коскимяки, полиции удалось предотвратить более серьезные события благодаря профилактической работе, усилению контроля и оперативному вмешательству.

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Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь в Кельне, в основном возле центрального вокзала, произошло почти 100 нападений на женщин. По предварительным данным, в них участвовали тысячи агрессивно настроенных молодых мужчин.

Глава полиции Кельна сообщил, что большинство нападавших были выходцами из арабских стран и Северной Африки. Полиция пытается выяснить, были ли нападения организованным и заранее спланированным актом.