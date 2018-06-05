За 20 военных РФ до трибунала

Крушение рейсового пассажирского самолета авиакомпании Малайзийские авиалинии, выполнявшего регулярный рейс МН-17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года возле города Торез Донецкой области вызвала значительный международный резонанс. Все страны, граждане которых погибли в результате крушения авиалайнера (Нидерланды, Малайзия, Австралия, Индонезия, Великобритания, Германия, Бельгия), а также Украина, взялись за расследование инцидента.

21 июля 2014 года Советом Безопасности ООН была принята резолюция 2 166 (2014), в которой выражена поддержка намерениям осуществить также расследование. Кроме того, Совбез ООН призвал все государства-члены ООН предоставить любую запрашиваемую помощь в гражданском и уголовном расследовании катастрофы и привлечении виновных к ответственности.

Впрочем, о реальной заинтересованности всех участников Организации объединенных наций в беспристрастном и справедливом расследовании может свидетельствовать тот факт, что 29 июля 2015 года на Совбезе ООН вопрос создания трибунала по расследованию обстоятельств крушения самолета рейса MH-17 был заблокирован Россией – Российская Федерация применила право вето.

Вместе с тем, участники совместной следственной группы (Joint Investigation Team (JIT), в которую входят Украина, Нидерланды, Австралия, Бельгия и Малайзия) продолжают работу и изучают механизмы привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в катастрофе, в обход Совета безопасности ООН.

Стоит также отметить, что 13 октября 2015 года Совет по безопасности на транспорте Нидерландов, расследующий обстоятельства и причины происшествия, опубликовал отчет о результатах своей работы. Отчет содержал детальный анализ того, как происходил полет самолета над территорией Украины, и вывод относительно причины его падения.

В частности, в документе сказано, что катастрофа была вызвана взрывом боевой части типа 9N314M, установленной на ракете серии 9М38, выпущенной зенитно-ракетным комплексом «Бук», обозначена траектория полета ракеты и место ее пуска. Все другие возможные причины катастрофы (напомним, российские «эксперты» выдумали не один десяток версий крушения пассажирского самолета) были отвергнуты.

Расследование Bellingcat

Исследованием причин авиакатастрофы занялись и эксперты. Так, экспертная группа Bellingcat, проводящая такое расследование, не просто установила зенитно-ракетный комплекс «Бук», который, по их мнению, выпустил ракету, сбившую самолет, но и установил подразделение российской армии, которое занималось транспортировкой ЗРК к месту злополучного выстрела.

По информации Bellingcat, это был конвой 53-й зенитно-ракетной бригады, которая дислоцировалась под Курском. После этого эксперты начали искать всю информацию об этом подразделении в интернете и, в итоге, вышли на 20 российских военных, причастных к крушению МН-17. «Мы изучили сотни, если не тысячи, профилей, в поиске людей, имеющих отношение к делу. Установили личности тех, кто был в этом конвое, их роль в бригаде. После этого мы установили, кто с наибольшей вероятностью был непосредственно причастен к запуску ракеты, сбившей самолет: командиров, которые, вероятно, и получали приказ на пуск ракеты, водителей и операторов ракетной установки. В итоге, мы смогли выделить эту небольшую группу людей», - рассказал основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

По его словам, российские военные обсуждали на своих страницах в социальных сетях свою работу, и даже выкладывали снимки журнала дежурств на летние месяцы 2014 года с перечислением военнослужащих и их подразделений. «На основании этого мы можем судить о том, кто был задействован, а кто - нет. По сути, мы дали отличное алиби некоторым солдатам, входящим в 53-ю бригаду, потому что с помощью размещенной ими же информации установили, что часть из них не находилась в составе того конвоя», - отметил Хиггинс.

Теперь же доклад с подробной информацией о каждом из российских военных, подозреваемых в непосредственном участии в организации запуска ракеты с территории Украины, был передан прокуратуре Нидерландов. В ведомстве обещали внимательно изучить полученные материалы и, возможно, приобщить их к официальному расследованию. «Мы получили отчет сразу после Рождества. Мы серьезно изучим его и установим, может ли он использоваться в расследовании», – заявил недавно пресс-секретарь генпрокуратуры Нидерландов Вим де Брюн.

«Любая информация полезна, и нидерландские следователи уже заверили нас в том, что серьезно изучат подготовленные нами материалы», - отметил Элиот Хиггинс.

Замыкая круг

Украинские политологи сходятся во мнении, что сужение круга подозреваемых до 20 человек – большой шаг вперед в расследовании крушения пассажирского авиалайнера. «20 человек, это, пожалуй, самый узкий круг возможных подозреваемых, - считает политолог-международник Тарас Чорновил. – Именно к такому кругу людей из одной воинской части (в соответствии с уставом российской армии) могло быть сведено число людей, которые отдали приказ, сопровождали «Бук», завезли его в Украину и непосредственно осуществили запуск ракеты».

Политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отмечает, что расследование Bellingcat свидетельствует о том, что фактически определены не только те, кто запустили саму ракету, но и те, кто отдавал разрешение на использование этого вооружения и те, кто отдавал приказы на перемещение «Бука» через границу с Украиной. «Можно говорить о том, что дело доходит своего логического завершения по определению конкретных российских военных, а, следовательно, и политической ответственности Российской Федерации за использование оружия на территории Украины против мирного авиалайнера МН-17», - считает он.

По мнению Кулика, очевидно, что резонанс от обнародования финального отчета будет достаточно большой, поскольку речь идет об осуществлении террористического акта против мирных граждан. Но ожидать того, что там будут содержаться жесткие выводы и формулировки об ответственности страны, которая финансирует терроризм, не приходится.

С таким мнением соглашается и политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. По его словам, крушение МН-17 – не просто уголовно-политическое преступление, а преступление, в котором замешана слишком большая политика. И, учитывая весь сегодняшний мировой беспорядок, когда различные дипломатические уловки и геополитические резоны могут помочь РФ смягчить некоторые формулировки официального расследования и обвинения, рассчитывать на жесткий вердикт не приходится.

Вместе с тем, он убежден, что данные расследования Bellingcat будут приобщены к материалам официального расследования, поскольку любые свидетельские показания, любая экспертиза, даже если она не является уполномоченной, является ценной информацией. К тому же, по его мнению, подобные независимые расследования подталкивают и официальное. «Чем дальше мы отдаляемся от 17 июля 2014 года, тем больше других событий и резонансов происходит. И это, конечно же, приводит к затуханию интереса к расследованию», - считает он.

Политолог напомнил, что промежуточный отчет так и не назвал виновных, он больше сосредоточился на процессе, а не на результатах. Поэтому сейчас нужно больше внимания уделять результату, а не процессу того, как это происходило.

Нужен суд

Эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на наличие таких расследований, как расследование Bellingcat, расставить все точки над «і» сможет только международный суд. Из-за поднятой руки Чуркина создать трибунал на уровне Совета безопасности ООН невозможно, поэтому наилучшим выходом может стать специальный международный судебный трибунал, созданный пострадавшим странами.

Украина готова продвигать этот вопрос. Во всяком случае, такое обещание в начале 2016 года дал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко: «Но для того, чтобы предпринимать в этом направлении конкретные шаги, необходимо дождаться отчета группы экспертов, которая сейчас работает над вопросом Boeing. Кроме того, нужно дождаться окончательного доклада Нидерландов, который, насколько мне известно, должен появиться весной 2016 года».

Вместе с тем, родственники жертв катастрофы авиалайнера МН-17, похоже, ждать официального озвучивания конкретных виновных не будут. Во всяком случае, иск против России и президента РФ Владимира Путина в отношении того, что произошло с МН-17 и в отношении российского вмешательства в Украину, может очень скоро появиться в Европейском суде по правам человека.

И, несмотря на то, что Россия, фактически, может не признать юрисдикцию ЕСПЧ по невыгодным для нее делам, такой иск, по крайней мере, вынесет в международную публичную плоскость все действия власти. В том числе, постоянную ложь по поводу катастрофы МН-17.

Константин Гончаров