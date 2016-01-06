В США очертили сроки отставки Асада - AP

Об этом говорится в документе, подготовленном Белым домом для внутреннего пользования, передает РБК со ссылкой на AP.

На графике, оставленном для американских чиновников, имеющих дело с сирийским кризисом, указана неопределенная дата в марте 2017 года, когда Асад «покинет» свою должность, а его «внутренний круг» будет вынужден оставить страну.

График основан на одобренном ООН плане, который был первоначально изложен на международной конференции, состоявшейся в Вене в ноябре 2015 года, пишет АP. Согласно этому проекту, выборы новых сирийских президента и парламента намечены на август 2017 года, а до этого времени страна будет управляться переходным правительством.

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Согласно полученному АР документу, новый политический процесс в Сирии должен начаться в феврале 2016 года. 18-месячный переходный период будет основываться на плане, одобренном Совбезом ООН в декабре 2015 года. На 25 января намечены переговоры между сирийскими властями и оппозицией. Они должны состояться в Женеве, но спонсоры мирного соглашения в лице России и США пока не договорились о составе участников встречи со стороны оппозиции.

В апреле, по американскому плану, в Сирии должен быть создан комитет по обеспечению безопасности и проведена частичная амнистия для некоторых представителей сирийских правительства и армии, а также для лидеров и бойцов умеренной оппозиции. Тогда же будет создано переходное правительство.

В мае, говорится в документе, следует распустить сирийский парламент, Совбез ООН признает переходное правительство и изложит дальнейшие шаги по передаче власти, которые будут включать политические реформы, назначение временного законодательного органа и проведение международной конференции для изыскания средств на финансирование смены политического режима.

В течение шести месяцев до конца 2016 года должна быть написана новая Конституция Сирии, текст который будет вынесен на референдум в январе 2017 года. В американском плане не говорится о том, каким образом Асад будет отстранен от власти и что с ним будет в дальнейшем, отмечает AP.

Напомним, Россия и Иран выработали единую позицию по вопросу сирийского конфликта. Источники Reuters утверждают, что Тегеран, в частности, близок к тому, чтобы вслед за Москвой согласиться на отставку Асада.