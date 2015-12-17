СМИ: Жертвами российской операции в Сирии стали почти 600 мирных жителей

Об этом пишет Росбалт со ссылкой на лондонскую "Аш-Шарк аль-Аусат".

По сведениям правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights, только за первую половину декабря в результате действий ВВС РФ погибли 353 мирных жителя, в том числе – 94 ребенка и 60 женщин. Ранены 950 человек.

Согласно данным правозащитников, только 10-15% авиаударов наносится по позициям "Исламского государства". В то же время российские ВВС часто бомбят объекты гражданской инфраструктуры – рынки, больницы, жилые кварталы.

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Как сообщал УНИАН, самолеты Российской Федерации в Сирии осуществили 1 тыс. 458 авиаударов за последнюю неделю. Российские самолеты совершили удары по целям в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама, Хомс, Ракка и Дейр эз-Зор.