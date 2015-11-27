Анкара сочтет агрессией уничтожение турецкого самолета комплексом С-400 в Сирии - Эрдоган

Анкара расценит как агрессию, если боевой самолет Турции будет сбит с помощью российского зенитного ракетного комплекса над воздушным пространством Сирии, заявил глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу CNN, пишет Лента.ру.

По его словам, в этом случае Турция будет вынуждена "принять меры, которые, безусловно, не обсуждаются".

Читайте такжеТурция отказалась извиняться перед Россией за атаку на Су-24

Как сообщал УНИАН, Эрдоган пообещал, что Турция и дальше будет сбивать самолеты, которые нарушают воздушное пространство страны.

Напомним, в среду, 25 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия перебросит на авиабазу Хмеймим в Сирии ЗРК С-400.

В четверг, 26 ноября, российские СМИ сообщили, что С-400 уже развернули на территории Сирии.

Сверхсовременные ракетные системы С-400 (по классификации НАТО SA-21 "Growler") имеют максимальную дальность поражения 400 км и способны сбивать самолет на высоте до 27 км – что более чем вдвое превышает крейсерскую высоту пассажирского авиалайнера.

Дальность поражения зенитно-ракетной системы покрывает площадь, которая охватывает большую часть Сирии, Южную Турцию, Кипр, восточное Средиземноморье, а также часть Израиля.