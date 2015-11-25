Спецназ сирийской армии спас одного из пилотов сбитого Су-24 - Al Mayadeen

Связь с пилотом, как пишет Лента.ру со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen, удалось установить после шестичасовых поисков.

Согласно сообщению, спецназ сирийской армии в течение двух часов выводил летчика из тыла боевиков. В настоящее время он находится в безопасности на российской авиабазе Хмеймим.

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Однако, стоит отметить, что официально информация пока не подтверждена.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик, нарушивший воздушное пространство страны.

Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Сирийские повстанцы утверждают, что катапультировавшиеся пилоты Су-24 были застрелены в воздухе, когда спускались с парашютами. По их словам, оба пилота были обнаружены уже погибшими.

В свою очередь источники в правительстве Турции утверждают, что пилоты живы и находятся у сирийских повстанцев, идет работа по их освобождению.