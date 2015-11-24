Оба пилота сбитого Су-24 живы и находятся у сирийских повстанцев - CNN

Об этом сообщает в Twitter турецкое бюро CNN со ссылкой на собственные источники.

"В настоящее время предпринимаются усилия по их освобождению", - говорится в сообщении.

#BREAKING Sources say 2 pilots alive, they are in hands of opposition, efforts underway to secure their release pic.twitter.com/qyaL4Tvt2i — CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) November 24, 2015

Турецкие СМИ также сообщают, что пилоты живы и находятся в руках сирийцев. Российских летчиков якобы должны доставить в Турцию.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны.

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Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Сирийские повстанцы утверждают, что катапультировавшиеся пилоты Су-24 были застрелены в воздухе, когда спускались с парашютами. По их словам, оба пилота были обнаружены уже погибшими.