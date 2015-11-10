Путин пообещал развивать "ударные системы, способные преодолевать любое ПРО"

Россия будет развивать ударные системы, способные преодолевать любое ПРО. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

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По словам Путина, истинная цель ПРО США - "нейтрализовать ядерный потенциал РФ". Также он отметил, что расширение ПРО направлено на то, чтобы якобы "расшатать систему глобальной стабильности".

Как сообщал УНИАН, CША по состоянию на 1 сентября 2015 года располагали 762 развернутыми межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), баллистическими ракетами на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелыми бомбардировщиками (ТБ).

Количество таких же вооружений в России составляло 526. Такие данные приводит госдепартамент США по результатам обмена данными между Вашингтоном и Москвой о численности стратегических наступательных вооружений.