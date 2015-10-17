США и Южная Корея потребовали от КНДР отказаться от ядерных амбиций

В пятницу, 16 октября, президент США Барак Обама и президент Южной Кореи Пак Кын Хе потребовали от КНДР отказаться от ядерных амбиций. Лидеры США и Южной Кореи заявили о своей готовности вести переговоры с Северной Кореей, если Пхеньян продемонстрирует, что всерьез намерен отказаться от создания ядерного оружия, сообщает ZN.ua.

"Наши страны никогда не согласятся на то, чтобы Северная Корея стала страной, имеющей ядерное оружие. Мы будем продолжать настаивать на том, что Пхеньян должен выполнить все свои обязательства в отношении полной и подлежащей проверке денуклеаризации полуострова на мирной основе…Как продемонстрировала моя администрация в отношениях с Ираном и Кубой, мы также готовы к диалогу со странами, с которыми у нас давно существуют довольно сложные отношения. Но Пхеньяну нужно понять, что в погоне за ядерным оружием он не добьется экономического развития", – сказала Обама.

Также президенты США и Южной Кореи подчеркнули, что намерены воспрепятствовать "северокорейским ракетно-ядерным программам и другим провокациям".

Вашингтон и Сеул заявили о намерении обеспечить более тесную координацию с Китаем и другими государствами, чтобы убедить Северную Корею "как можно скорее согласиться на "заслуживающие доверие и содержательные переговоры".

В сентябре Северная Корея заявила о готовности использовать ядерное оружие против Соединенных Штатов и других ее "врагов", если они будут дальше придерживаться "их безрассудной враждебной политики" по отношению к режиму Ким Чен Ына.

"Воинственная" риторика КНДР прозвучала только через три недели после того, как Северная и Южная Корея достигли соглашения, которое снизило напряженность в регионе. Поводом для самого серьезного за последние несколько лет обострения стали крупномасштабные военные учения США и Южной Кореи в качестве ответа на инцидент с подрывом троих солдат Сеула на минах, которые были установлены КНДР на демилитаризированной зоне. Однако в Пхеньяне их назвали "чуть ли не объявлением войны".

После резкого обострения ситуации обе стороны приказали привести войска в полную боевую готовность. 24 августа Южная Корея и КНДР пришли к соглашению по деэскалации ситуации на границе.