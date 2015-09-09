Россия отправила в Сирию десантные корабли - СМИ

Об этом сообщают источники Reuters в вооруженных силах США.

По словам военных, в течение последних суток в Сирию высадилось небольшое количество российских морских пехотинцев.

Военные не знают, каковы цели российских вооруженных сил в Сирии. По одной из версий, их задачей является подготовка посадочной полосы рядом с портовым городом Латакия, контролируемым правительственными силами.

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Ранее США предостерегли Россию от возможного усиления военного присутствия в Сирии. Госсекретарь Керри недвусмысленно заявил, что подобные действия могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в Сирии, гибели еще большего количества невинных людей, а также к увеличению потока беженцев.

В Кремле подтвердили, что Россия оказывает Сирии поддержку, но конкретизировать возможные изменения в поддержке Дамаску не стали.