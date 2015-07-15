Причиной аварии российского бомбардировщика Ту-95 стал отказ трех двигателей

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете РФ, по версии следствия, 14 июля 2015 года стратегический бомбардировщик Ту-95 МС воинской части 62266 без боекомплекта вылетел с аэродрома «Украинка» (Амурская область) для выполнения учебно-тренировочного полета по маршруту «Украинка»-Хабаровск-«Украинка».

Во время полета около 17.00 по местному времени произошел отказ трех силовых установок самолета, в результате чего экипаж в составе 7 человек катапультировался, самолет упал в 30 км от поселка Литовка Еврейской автономной области.

Сейчас нашли всех членов экипажа, два летчика погибли. Проводятся неотложные следственные действия: изъятие полетной документации в военной части и допросы командования. Расследование уголовного дела продолжается.

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По факту крушения стратегического бомбардировщика Ту-95 МС возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Как сообщал УНИАН, 4 июня в РФ за один день разбились сразу два военных самолета: у границ с Украиной, в Воронежской области новейший фронтовой бомбардировщик Су-34, а также в районе полигона «Ашулук» (Астраханская область) истребитель Миг-29.

8 июня в Амурской области за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился стратегический бомбардировщик Ту-95, несколько членов экипажа получили травмы.

3 июля в Краснодарском крае, возле границ с Украиной, разбился истребитель Миг-29. Пилот самолета катапультировался и был эвакуирован командой наземных служб. Самолет упал в безлюдном районе.

6 июля в Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-24М, оба пилота погибли.