В России бомбардировщик выкатился за пределы взлетной полосы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«8 июня 2015 года около 17.00 часов мск в ходе плановых учебно-тренировочных полетов на аэродроме «Украинка» в Амурской области при разгоне самолет Ту-95 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета боекомплекта не было», - говорится в сообщении.

Сообщается, что несколько членов экипажа, покидая самолет, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. На месте инцидента работают аварийные службы аэродрома. По предварительной информации, причиной аварии стало возгорание одного из двигателей.

Читайте такжеВ воздушном пространстве у Великобритании вновь заметили российские Ту-95 - СМИ

Как сообщал УНИАН, 4 июня в России за день разбились два военных самолета - у границ с Украиной, в Воронежской области, новейший фронтовой бомбардировщик Су-34, а также в районе полигона «Ашулук» (Астраханская область) - истребитель Миг-29.