Венгрия не впервые прибегает к таким действиям.

Венгрия, из-за сопротивления которой ранее патриарх РПЦ Кирилл не попал в санкционный список ЕС, требует исключить несколько имен из нового, 11-го пакета санкций.

В целом проектом предусмотрено введение санкций против 72 человек, против применения ограничений в отношении трех из них выступает Венгрия, сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Теперь Венгрия хочет убрать 3 человек из 72 предложенных к санкциям за подрыв суверенитета Украины. В тройку входит Владимир Морозов, начальник Беларуской железной дороги", - написал он в Twitter.

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11-й пакет санкции ЕС против России - что надо знать

В Евросоюзе продолжается работа над 11-м с момента полномасштабного вторжения России в Украину пакетом антироссийских санкций.

Как сообщали в блоке, предлагают меры, направленные на ограничения импорта высокотехнологичных военных компонентов в страну-агрессор, устранение лазеек, позволяющих РФ избегать санкций. В частности, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предлагается новый механизм, направленный на препятствование экспорту товаров в Россию через страну-посредника. Также будет расширен перечень товаров и продуктов, запрещенных к экспорту.

В то же время известно, что санкции в отношении российского ядерного сектора не были включены в пакет.

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