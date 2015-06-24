В России "КамАЗ" столкнулся с автобусом: 15 погибших (фото, видео)

Об этом УНИАН сообщили в управлении МВД России по Омской области.

«Автобус выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ-5410 с полуприцепом. По предварительным данным, погибло 15 человек, пострадало – 10», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Турции в ДТП попал автобус с российскими туристами: один человек погиб, 14 травмированыПредварительно установлено, что автобус следовал из птицефабрики, расположенной в селе Ростовка Омского района, в направлении села Богословка. В салоне находилось 22 работника предприятия и водитель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».