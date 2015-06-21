Пушков: Запад организовал революцию в Украине ради ее вступления в НАТО
Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что Запад организовал революцию в Украине в феврале прошлого года ради вступления страны в НАТО.
Об этом он заявил в эфире одного из российских телеканалов, передает ТАСС.
"Украину готовят к вступлению в НАТО. Этот "государственный переворот" Запад делал ради этого", - сказал политик.
"Ради чего (его) делали люди на майдане - это другой разговор. Они сейчас несущественны, эти люди, они никому не интересны, Запад вообще ими не интересуется", - констатировал российский политик.
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"Но "госпереворот" в Украине был сделан ради вступления в НАТО", - повторил Пушков.
Как сообщал УНИАН ранее, председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Пушков считает, что введение новых санкций против России не поможет Украине, а только отдалит Россию и Запад друг от друга.