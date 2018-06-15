Посол США: Любой новый Президент Америки будет горячим приверженцем Украины

Украина за 8 месяцев должна убедить, что готова к ПДЧ... Мозги молодых украинцев не засорены советской пропагандой в адрес США и НАТО... Чтобы преодолеть коррупцию, нужно судить высоких чиновников, которые зачастую причастны к ней, невзирая на ранги...

Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Вильям Тейлор ответил на вопросы УНИАН.

Господин Посол, некоторые эксперты, анализируя результаты саммита НАТО в Бухаресте, заявили, что визит Джорджа Буша у Украины был несколько несвоевременным, поскольку отсрочка украинского вопроса в Бухаресте была вполне предсказуема. Из-за этого, мол, пострадала репутация Буша. Как Вы это прокомментируете?

Думаю, именно визит Джорджа Буша в Киев сыграл очень важную роль в том, что состоялось в Бухаресте (в позитивном Украине смысле. – Авт.)

На мой взгляд, после приезда в Киев и бесед с Президентом Ющенко, с премьер-министром и другими отвественными лицами, то стал намного решительнее отстаивать присоединение Украины к ПДЧ. Ведь когда он встречался с Ющенко, Тимошенко, Яценюком, а также с министром иностранных дел, то увидел, что украинский народ стремится быть членом НАТО. И именно поэтому в Бухаресте он активно способствовал, чтобы Украина присоединилась к ПДЧ.

Поскольку Джордж Буш стремился помочь Украине в Бухаресте, то произошло неожиданное: те, кто выступали против присоединения Украины к ПДЧ – и Саркози, и Меркель, – поняли, что Украина очень хочет стать членом Альянса. И сейчас уже нет вопроса – вступит ли Украина в НАТО, а есть вопрос – когда она это сделает.

Но это может произойти только тогда, когда сами украинцы путем референдума решат, вступать в НАТО или нет. Сами члены Альянса очень настроены на то, чтобы Украина присоединилась к ним.

Поэтому результаты Бухарестского саммита Украине стоит связывать именно с приездом Буша в Киев.

Вы говорили с господином Бушем во время его визита в Украину, был ли он доволен его результатами?

Он был очень доволен. Лично с ним я не общался – только с его персоналом. Когда он улетал в Румынию, его окружение сказало, что он чрезвычайно доволен поездкой в Украину.

Что означает «Дорожная карта украинско-американских отношений», которая была подписана по итогам визита Президента США в Украину?

Это соглашение, заключенное между министерствами иностранных дел Украины и США, предусматривает развитие двусторонних отношений в разных сферах. А именно – в сфере экономического сотрудничества, науки и техники, космоса. Будут продолжатся студенческие обмены и тому подобное... Это соглашение будет работать на уровне высших должностных лиц обоих государств.

После саммита НАТО в Бухаресте были заявления, что Германия и Франция намерены учитывать интересы России в вопросе присоединения Украины и Грузии к ПДЧ. А некоторые эксперты заговорили даже о построении новой оси безопасности Москва–Берлин–Париж.

Я так не думаю, ведь Саркози и Меркель согласились с Бушем, что Украина должна быть в НАТО.

Думаю, страны, которые не входят в Альянс, не были довольны таким решением, но не думаю, что это будет влиять на позицию немцев и французов относительно Украины и Грузии.

Ни одна страна, не входящая в Альянс, не обладает правом вето на его решение.

А как в самой Америке восприняли временный отказ Украине и Грузии?

Я думаю, американские граждане не довольны тем, что не было единого мнения в решении НАТО. Мы, американцы и граждане других стран, верим, что Украина должна вступить в НАТО.

Меньшинство стран-членов Альянса не соглашалось с тем, что Украина должна присоединиться к ПДЧ. Но это было не окончательное решение, потому что они говорят, что Украина должна сначала начать путь присоединения к Плану действий относительно членства в НАТО. Думаю, к декабрю страны НАТО придут к единому мнению и согласятся, чтобы Украина присоединилась к ПДЧ.

Не считаете ли Вы, что некоторые страны Альянса намерены вести собственную геополитическую игру в вопросах безопасности?

Каждая нация несет личную ответственность за свои решения. Но у членов Альянса есть определенные принципы, то есть они все должны дать согласие на присоединение новых членов. Я очень надеюсь, что в декабре все члены Альянса согласятся с тем, что уже пора Украине присоединиться к ПДЧ. Большинство стран-членов НАТО уже дали такое согласие.

Перед Украиной сейчас стоит задаяа: за эти восемь месяцев убедить те страны, которые еще не убеждены, в том, что она готова к ПДЧ.

А как Украине убедить государства, которые, скажем так, остерегаются России?

Альянс понимает, что все его члены не должны бояться никого. НАТО в любом случае не угрожает России, и я не думаю, что Россия угрожает НАТО.

Еще раз скажу, что ни одна страна, не входящая в Альянс, не может наложить вето на любое его решение.

Не думаю, что Россия даст кому-то повод, чтобы кто-то ее боялся.

В декабре в Вашингтоне состоится 60-й, юбилейный саммит НАТО. Есть ли у Альянса что праздновать и считаете ли Вы, что он так же тверд, как и до иракской кампании?

Торжества пройдут весной следующего года, а в декабре в Вашингтоне соберутся министры иностранных дел, чтобы принять ряд решений, в том числе и обсудить «Дорожную карту».

Празднование 60-летия НАТО пройдет на границе между Францией и Германией.

У НАТО, конечно, есть что праздновать. Все страны Альянса сплотились в период холодной войны, НАТО защищало Европу от любого возможного вторжения со стороны Советского Союза. Позже оно расширило границы демократической зоны до Восточной Европы. Сыграло очень важную роль в установлении стабильности и демократии на Балканах.

НАТО сказало также, что хочет, чтобы Украина и Грузия присоединилась к нему.

Надеюсь, что весной, когда Альянс будет праздновать свое 60-летие, у нас будут определенные успехи в Афганистане.

Оцените, пожалуйста, визит Джорджа Буша в Россию. Мы смотрели российские информационные сайты и не нашли какой-либо целостной информации, о чем именно говорили Владимир Путин и Джордж Буш. Нашли только, что Буш сплясал для Путина «казачка».

(Смеется). Я не видел отчета о серьезных дискуссиях в Сочи. Но знаю, что Кондолизза Райс, Роберт Гейтс (министр обороны. – Авт.), Джордж Буш привезли определенные предложения для Путина и Медведева...

Безусловно, все проблемы в Сочи не могли быть решены, но считаю, что дискуссии будут способствовать дружеским отношениям.

Конечно, по некоторым вопросам у нас не будет согласия, и эти дискуссии продлятся, когда будут новый Президент США и новый Президент России. Новые президенты получат более открытую основу для сотрудничества.

Ваши российские оппоненты протестуют против НАТО – дескать, у НАТО изменилась концепция, сейчас оно исповедует концепцию превентивного ядерного удара. США – главная скрипка Альянса – сейчас разворачивает установки ПРО в Европе. Как инициативы США согласуются с декларируемой раньше натовской стратегией сдерживания? Для чего Штатам развивать конфронтационную модель в Европе?

Президент Буш и Президент Путин не очень много говорили о системе ПРО. Оба президента согласились, что будут существовать российская и американская системы обороны. Но думаю, что по результатам дискуссии в Сочи и Россия будет сотрудничать с нами по ПРО. Потому что ракеты из Ирана представлят угрозу не только для Америки и Европы, но и России. И эти три региона должны бороться, чтобы иранские ракеты не грозили их безопасности.

Россия очень активно использует антиамериканскую риторику, Ваши кандидаты на президентскую должность – антироссийскую. Маккейн говорит, сделает все, чтобы России не было в G8 (в так называемой “Большой восьмерке”), Хиллари Клинтон говорит, что в глазах Путина видит лишь три большие буквы – КГБ... Могут ли быть пересмотрены отношения США и России?

В первую очередь хочу отметить, что все три кандидата на должность американского Президента – Маккейн, Клинтон и Обама – очень поддерживают Украину.

Все они высказались в поддержку Украины. Все трое побывали в Украине, познакомились с Президентом Украины, а также с премьер-министром. Они поддерживают присоединение Украины к НАТО, и они также знают, что Россия не поддерживает вступление Украины в НАТО.

Потому украинско-американские отношения выглядят более определенными, чем в будущие отношения с другими странами. И кто бы ни стал новым американским президентом, он будет горячим приверженцем Украины.

Что касается России, то убежден, что все три кандидата будут учитывать, станет ли Медведев строить более конструктивные и эффективные отношения с США.

Каждый новый американский Президент, заняв эту должность, пересматривает отношения в глобальном масштабе с разными странами. Поэтому думаю, что новый Президент Америки с Медведевым пересмотрят отношения России и США и попробуют построить новые.

Новый американский Президент пересмотрит также отношения между США и Украиной – уже когда будет новый украинский президент после следующих выборов в Украине.

Какие наибольшие разочарования ждут следующего посла Америки в Украине?

Следующий посол очень “разочаруется” политическим затишьем... Уже не будет такого политического кризиса в Украине, какой пережил я (Смеется. – Авт.). Потому что в Украине не будут больше политических кризисов, а будут царить сплошные покой и стабильность.

Впрочем, мой преемник будет свидетелем следующих президентских выборов в Украине, поэтому, думаю, что и ему не будет здесь скучно...

Что больше всего вам нравится в Украине?

Молодые люди... Еще нравится путешествовать по стране. Мне нравится смотреть на Черное море, Карпаты, степи. Но больше всего нравится беседовать с молодыми людьми... В частности, с молодыми украинскими политиками, студентами, молодыми журналистами. Думаю, этого больше всего в моей работе в Украине.

Если сравнить старшее поколение с молодежью, с которой Вы любите общаться, чувствуются ли отличия в мировоззрении?

Конечно, я чувствую разницу между поколениями. Молодые украинцы сами говорят, что чувствуют эту разницу.

У молодых людей до тридцати лет больше возможностей в карьерном росте, чем у их родителей. Потому что они начали свою карьеру в более открытом и прозрачном обществе. Молодые люди больше путешествуют, больше видят Европу, США. Их мозг не засорен советской пропагандой в адрес США и НАТО.

Молодые люди задают более интересные вопросы, чем те, кто воспитывался в Советском Союзе.

Не скучно ли Вам в Киеве, ведь сюда не так часто, как, скажем в Париж, приезжают “звезды” мирового уровня? Как проводите свободное время, как развлекаетесь?

Мне здесь совершенно не скучно. Например, в прошлом году я смог послушать Элтона Джона. Последний раз я его видел в 70-х годах, когда он был в США. Мне очень нравится в Украине ходить в оперный театр. Например, сегодня пойду слушать украинский хор. Считаю, что лучший оперный театр во всей Европе находится в Одессе.

Природная красота Крыма не сравнима ни с чем...

Поэтому мне совсем здесь не скучно, а наоборот – очень нравится.

Америка пристально наблюдала за Украиной в период после Оранжевой революции... Сформировалось ли в западных кругах мнение о том, что лучше политическую систему строить в Украине, – парламентско-президентскую или наоборот?

У меня нет никаких взглядов, какую именно систему правления следует предпочесть Украине. Любая из этих систем будет работать, если в Конституции будет все ясно прописано. Уверен, что украинцы создадут такую Конституцию, которая хорошо для них будет работать.

У США был свой опыт внесения изменений в свою Конституцию... У нас была Конституция, мы на протяжении десяти лет ее испытывали, но она не работала, потому мы от нее отказались и создали другую. И уже 35 лет она хорошо и эффективно работает.

Думаю, Украина сделает то же.

То есть Украине нужно принять новую Конституции, или можно обойтись прежней, внеся поправки?

Думаю, что это очень хороший вопрос для украинских граждан, для Верховной Рады, для правительства. В любом случае должны быть учтены демократические принципы построения государства...

Какие наибольшие экономические проблемы в Украине Вы назвали бы? Почему уровень инвестиций из США в украинскую экономику не идет в ни какое сравнение, скажем, с инвестициями в польскую экономику?

Американские инвесторы очень хотели бы делать инвестиции в украинскую экономику. Они наблюдают за украинским правительством – создаст ли оно более благоприятную инвестиционную атмосферу в Украине. Следят, проведут ли украинские власти реформы в судебной системе. А также – удастся ли украинцам преодолеть коррупцию.

У всех стран есть проблемы с коррупцией, включая и нас. Но чтобы преодолеть коррупцию, нужно судить также и зачастую причастных к ней высоких чиновников, невзирая на ранги. И как только это будет, американские инвесторы будут больше заинтересованы в Украине.

При этом некоторые американские инвесторы уже много средств вложили в Украину. Здесь уже работают многие газовые, сельскохозяйственные, высокотехнологичные компании. И, думаю, скоро их станет больше.

На постсоветском просторные среди старшего поколения распространен стереотип, что американцы довольно ограниченные, необразованные люди, которые обычно не знают даже, сколько у них штатов...

Мы очень хотим, чтобы украинцы знали намного больше о США, хотим способствовать потому, чтобы люди разного уровня, певцы, студенты приезжали в Америку. И наоборот – чтобы американцы приезжали в Украину. Благодаря этому украинцы могли бы сформировать собственное мнение об американцах – впрямь ли они ограничены и знают ли сколько у них штатов...

Знаете, те, кто возвращается из Америки, везут хорошее впечатление о нашей стране, о наших гражданах...

Мы бы рады больше говорить о своей стране, но были бы больше рады, если бы вы сами приезжали к нам и видели все своими глазами.

Мы очень гордимся своей страной.

Мы бы с радостью ехали к вам, но вы не очень к себе пускаете...

(Смеется).

На ваш взгляд, какой Президент сейчас больше нужен Америке – республиканец или демократ?

У нас очень сильные кандидаты от обеих партий. Я буду гордиться любым Президентом, которого изберет американский народ (Смеется. – Авт.).

А Украине какой нужен Президент?

Тот, которого изберет украинский народ.

Вижу в Вашем кабинете развешены крупные фото из Оранжевой революции, футболку оранжевого цвета.

Да, у меня здесь такая оранжевая стена... Эту футболку мне подарили в Донецке от команды «Шахтер», но я люблю и «Динамо».

Беседовала Оксана Климончук

Фото Сергея Светлицкого / УНИАН