В США опровергли информацию о планах вывести войска из Ирака

Ранее парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны.

Глава министерства обороны США Марк Эспер опроверг сообщения о возможном выходе войск США из Ирака после появления соответствующей информации в СМИ.

Об этом он сказал журналистам, передает Громадське со ссылкой на Reuters.

«Нет ни одного решения по выводу (войск — ред.) из Ирака. Точка», — отметил Эспер.

Глава ведомства заявил, что не знает, что это за письмо и откуда оно взялось. Речь идет о документе, который накануне обнародовала корреспондент американского The Washington Post на Ближнем Востоке Лиз Слай.

В нем указано, что США начали процесс вывода и передислокации своих войск в Ираке. Ранее парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны.

Соответствующий документ опубликовала в Twitter также британская журналистка Sky News Дебора Хейнс.

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Напомним, 5 января парламент Ирака на внеочередной сессии проголосовал за вывод американских войск с территории страны.

В принятой иракскими депутатами резолюции правительство страны призывают восстановить государственную монополию на оружие и действовать для прекращения присутствия любых иностранных войск в Ираке.

Кроме того, в резолюции говорится об отзыве просьбы о международной помощи в борьбе с Исламским государством.

Речь идет об операции «Несокрушимая решительность», которая с 2014 года продолжалась на территории Ирака и Сирии под руководством США для борьбы с Идил.

Внеочередное заседание парламента было созвано после того, как в ночь на 3 января США нанесли авиаудар вблизи аэропорта Багдада, убив иранского генерала, командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани и членов иракской парамилитарной группировки «Силы народной мобилизации».