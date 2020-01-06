В Госдепе США прокомментировали решение Ирака о выводе иностранных войск

США ожидают разъяснений по поводу юридического характера и влияния принятой иракским парламентом резолюции.

США разочарованы решением парламента Ирака о выводе иностранных войск с территории страны и разрыве отношений с международной коалицией по борьбе с ИГИЛ.

Об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортагус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, США ожидают разъяснений по поводу юридического характера и влияния принятой иракским парламентом резолюции.

"Мы настоятельно призываем иракских лидеров еще раз оценить важность продолжающихся экономических отношений и отношений в области безопасности между двумя странами и дальнейшего присутствия глобальной коалиции для борьбы с ИГИЛ", - заявила Ортагус.

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Как сообщал УНИАН, иракский парламент проголосовал за вывод американских войск с территории страны после громкой ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Напомним, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны.

Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала "террористическим актом". Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани.

В то же время международная коалиция под руководством США на фоне обстрелов мест дислокации заявила о приостановке операции против "Исламского государства" в Ираке.

Военный советник Верховного лидера Ирана генерал-майор Хоссен Деган заявил, что реакция Тегерана на убийство армией США влиятельного генерала будет "наверняка военной".

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распространили совместное заявление, в котором призывают Иран отказаться от силовых акций.