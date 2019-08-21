В Дании жестко раскритиковали Трампа из-за отмены визита

Дональд Трамп отменил визит в Данию после ее отказа обсуждать продажу Гренландии.

Бывший глава МИД Дании Уффе Эллеман-Йенсен отметил, что отмена визита президента США Дональда Трампа – это демонстрация неуважения к датской королеве.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Jyllands Posten.

"В конце концов, это оскорбление нашей королевы. Сначала этот человек фактически сам себя приглашает в нашу страну, затем королева реагирует на это, посылая официальное приглашение, а он после этого отменяет визит", - отметил дипломат, добавив, что не слышал о подобных прецедентах раньше.

Другой экс-глава МИД Дании Мартин Лидегор называет историю с планами Трампа купить Гренландию и связанной с этим отменой его визита в Данию "дипломатическим фарсом".

"Как датчанину (и консерватору), мне трудно в это поверить. Без всякой на то причины Трамп решает, что (автономная) часть нашей страны продается. Потом обидно отменяет визит, к которому все готовились. Есть части США, которые продаются? Аляска? Пожалуйста, больше уважения ", - написал в Twitter представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов.

Читайте такжеWashington Post: Военное вторжение США в Гренландию было бы в духе Трампа

В оппозиционной партии Venstre, которую возглавляет экс-премьер Ларс Льокке-Расмуссен, считают, что отмена визита Трампа – это повод переосмыслить политику безопасности Дании.

"Мы не можем больше рассчитывать на Соединенные Штаты", - сказал представитель партии Якоб Эллеман-Йенсен, которого цитирует газета Extrabladet.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что президент США Дональд Трамп вынашивает идею выкупить у Дании остров Гренландия и уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами.

Позже сам Дональд Трамп признался, что действительно интересовался вопросом покупки Гренландии у Дании.

В ответ на эту идею политики Дании заявили, что "сейчас не XIX век", и остров не продается.

Премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала идею Трампа "абсурдной". Сама Гренландия также отвергла тезис о том, что ее вообще могут выставить на продажу.