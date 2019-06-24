В Тбилиси четвертый день продолжаются антироссийские протесты

Протестующие держали баннеры, которые осуждают Россию и ее президента Владимира Путина, а также грузинских правоохранителей за жестокие стычки с митингующими 20 июня.

В Тбилиси 23 июня тысячи антироссийски настроенных демонстрантов четвёртый день подряд продолжали акции протеста, требуя отставок и наказания виновных в применении насилия к демонстрантам 20 июня.

В воскресенье акция протеста началась около 19:00 перед зданием парламента на проспекте Руставели, пишет Радио Свобода.

Некоторые протестующие держали баннеры, которые осуждают Россию и ее президента Владимира Путина. На одном из баннеров было написано "Россия – оккупант", на других говорилось, что пятая часть территории Грузии оккупирована Россией.

Некоторые из участников демонстрации осуждали грузинских правоохранителей за жестокие стычки с протестующими 20 июня. В результате столкновений с полицией сотни людей получили ранения. На одном из плакатов, установленных перед зданием парламента, изображен активист, который потерял глаз от попадания резиновой пули вечером в четверг.

Как сообщают корреспонденты Грузинской службы Радио Свобода, 23 июня вечером в демонстрации прошли мирно, немногочисленные подразделения полиции не вмешивались в ход акции.

Лидеры протеста заявили, что продолжат настаивать на своих требованиях, даже после отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, который подчинился требованиям политических оппонентов. Участники протестных акций требуют от властей отставки министра внутренних дел, освобождение арестованных активистов и наказания тех, кто отдавал приказ жестоко разгонять протестующих.

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Как сообщал УНИАН, 20 июня к зданию парламента Грузии вышли более 5 тысяч протестующих. Они требовали отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, председателя Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури и министра внутренних дел Георгия Гахария, а также выступили против российской оккупации.

Поводом для протестов стал визит в Тбилиси российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом КПРФ Сергеем Гавриловым. Делегация приехала на заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которое проходило в стенах парламента. Гаврилов, который является президентом МАП, открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало протесты со стороны оппозиционных грузинских партий - "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Гаврилов заявлял, что его облили водой и попытались отобрать документы. Под охраной российского депутата вывели из здания, и вскоре он и остальные российские делегаты улетели из Грузии.

Власти отказались выполнить требования протестующих, и участники митинга попытались прорваться в здание парламента. Между демонстрантами и полицейскими начались схватки. Для разгона демонстрации полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. После первой попытки разгона протестующие вернулись к парламенту, столкновения с полицейскими продолжились на лестнице крыльца парламента. Ближе к ночи для разгона полиция применила водометы и свето-шумовые гранаты.