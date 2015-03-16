Иран заявляет о разногласиях сторон в ядерных переговорах

Об этом заявляет министр иностранных дел Ирана Могаммад Джавад Зарифе, передает Радио Свобода.

Он встречался с государственным секретарем США Джоном Керри в швейцарской Лозанне, после чего иранская делегация отправилась в Брюссель для переговоров с европейскими чиновниками.

Неназванный высокопоставленный представитель США, со своей стороны, заявил, что Иран должен пойти на очень непростые, но необходимые шаги, чтобы дать ответы на беспокойство мира по поводу ядерной программы Тегерана.

Читайте такжеИран заявил, что переговоры с США продолжатся 15 мартаПо словам этого представителя, пока не ясно, удастся ли достичь общей политической договоренности относительно ограничения этой программы в срок до конца этого месяца, который установили участники переговоров.

Международное сообщество и Иран решили в прошлом году, что до 31 марта должны были бы достичь постоянной политической договоренности относительно спорной иранской ядерной программы. Окончательную договоренность между шестью ведущими государствами мира и Ираном, с техническими подробностями, должны заключить до 30 июня.

В мире подозревают, что Иран пытается или пытался тайно создать ядерное оружие. Иран отрицает это, но доказательств сугубо мирного, как он заявляет, характера его ядерной программы до сих пор так и не предоставил.

Ранее сообщалось, что заместитель Государственного секретаря США Энтони Блинкен заявил о возможных негативных последствиях нарушения Россией Будапештского меморандума для переговоров с Ираном.

В 1994 году Украина отказалась от третьего по мощности в мире ядерного арсенала под гарантии сохранения территориальной целостности и суверенитета со стороны США, Великобритании и России. В феврале 2014 года Россия нарушила свои обязательства, оккупировав Крым и развязав войну на Донбассе, которая унесла уже несколько тысяч человеческих жизней.

Президент Украины Петр Порошенко в январе заявил на всемирном экономическом форуме в Давосе, что в результате действий России Украина потеряла контроль над 7% своей территории (суммарная площадь оккупированного Крыма и подконтрольных российско-террористическим войскам районов двух восточных областей).