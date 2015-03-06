Нарушение Будапештского меморандума Россией может сыграть плохую роль в переговорах с Ираном - США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель Государственного секретаря США Энтони Блинкен сегодня на брифинге в Киеве.

«Украина приняла разумное решение отказаться от ядерного оружия, но сказала, что нам нужны гарантии. Если мы откажемся от ядерного оружия наша целостность будет сохранена. Три страны США, Великобритания, Россия дали такие гарантии», - напомнил он.

Читайте такжеИран отверг предложение Обамы по ядерной программе

«А теперь Россия просто порвала свои обязательства, разрушила их. Это сейчас прецедент, и когда мы теперь работаем с международным сообществом, чтобы убедить их, чтобы Иран также отказался от ядерного оружия, этот прецедент к сожалению может сыграть плохую роль», - убежден Блинкен.

«Поэтому мы вместе с Украиной и мы вместе будем стоять и защищать те правила, которые существуют для 21 века. Это очень важно и для США, и мы поддерживаем Украину», - резюмировал дипломат.