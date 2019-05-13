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Евровидение 2019: Нетта Барзилай выступит в финале конкурса с новой песней (видео)

18:26, 13 мая 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

В финале Евровидения певица исполнит свою победную песню Toy, а также новую композицию Nana Banana.

Трек Nana Banana был опубликован несколько дней назад и уже набрал почти миллион просмотров на YouTube.

Как сообщал УНИАН, в качестве приглашенной звезды на Евровидении 2019 также выступит Верка Сердючка. Кроме того, на конкурсе появится Мадонна.

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Теги: #Евровидение