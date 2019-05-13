Евровидение 2019: Нетта Барзилай выступит в финале конкурса с новой песней (видео)
18:26, 13 мая 2019Мир
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В финале Евровидения певица исполнит свою победную песню Toy, а также новую композицию Nana Banana.
Иллюстрация REUTERS
Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай выступит в этом году на конкурсе в качестве приглашенной звезды.
В финале Евровидения певица исполнит свою победную песню Toy, а также новую композицию Nana Banana.
Трек Nana Banana был опубликован несколько дней назад и уже набрал почти миллион просмотров на YouTube.
Как сообщал УНИАН, в качестве приглашенной звезды на Евровидении 2019 также выступит Верка Сердючка. Кроме того, на конкурсе появится Мадонна.
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