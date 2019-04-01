Совладелица крупного российского авиахолдинга S7 погибла в авиакатастрофе

На борту потерпевшего крушение бизнес-джета находились три человека.

Крупный акционер второй по размерам в РФ авиагруппы S7 AirSpace Corporation Наталия Филева погибла в результате крушения самолета в Германии.

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Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу компании S7.

"31 марта при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Наталия Филева", - говорится в сообщении S7.

Отмечается, что при крушении самолет полностью сгорел.

По информации журналистов, самолетом управлял пилот Андрей Дикун. В качестве пассажиров на борту находились Наталия Филева и ее отец Валерий Карачев. Все трое погибли.

Со ссылкой на источник сообщается ,что бизнес-джет Epic принадлежал входящей в S7 авиакомпании "Глобус". Согласно полученным немецкой полицией данным, самолет летел из Франции в немецкую коммуну Эгельсбах.

В российский холдинг S7 входят компании, занимающиеся организацией и выполнением авиаперевозок (пассажирские "Сибирь" и "Глобус"), путешествий, техобслуживанием воздушных судов, обучением авиаперсонала.

В 2017 году входящая в группу S7 Space получила лицензию на осуществление космической деятельности - через полгода после покупки у РКК "Энергия" космодрома "Морской старт", наземной базы в порту Лонг-Бич (США) и товарного знака "Sea Launch".

К «Морскому старту» изначально была причастна и украинская космическая промышленность, но S7 отказалась от украинских ракет.

25 марта Наталья Филева подтвердила ранее появившуюся в СМИ информацию об отказе от контракта на производство на украинском «Южмаше» 12 ракет-носителей «Зенит» для пусков с плавучего космодрома «Морской старт».