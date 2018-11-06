В Ираке обнаружили более 200 массовых захоронений жертв "Исламского государства"

Уточняется, что в этих местах может быть захоронено от 6000 до более чем 12000 жертв.

На части территории Ирака, находившейся под контролем боевиков «Исламского государства», было обнаружено более 200 массовых захоронений.

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Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Уточняется, что в этих местах может быть захоронено от 6000 до более чем 12000 жертв.

Среди захороненных - женщины, дети, престарелые, люди с ограниченными возможностями, действующие и бывшие члены иракских вооруженных сил и полиции и некоторые иностранные сотрудники.

Как сообщал УНИАН, ранее в Афганистане боевики «Исламского государства» жестоко расправились с пятнадцатью талибами в тот момент, когда они совершали намаз в доме одного из своих командиров в провинции Сари-Пуль на севере страны.