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В Ираке обнаружили более 200 массовых захоронений жертв "Исламского государства"

18:22, 06 ноября 2018
Мир
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REUTERS

На части территории Ирака, находившейся под контролем боевиков «Исламского государства», было обнаружено более 200 массовых захоронений.

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Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Уточняется, что в этих местах может быть захоронено от 6000 до более чем 12000 жертв.

Среди захороненных - женщины, дети, престарелые, люди с ограниченными возможностями, действующие и бывшие члены иракских вооруженных сил и полиции и некоторые иностранные сотрудники.

Как сообщал УНИАН, ранее в Афганистане боевики «Исламского государства» жестоко расправились с пятнадцатью талибами в тот момент, когда они совершали намаз в доме одного из своих командиров в провинции Сари-Пуль на севере страны.

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Теги: #Ирак#Исламское государство#массовое захоронение людей