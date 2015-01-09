СМИ: Магазин во Франции решили штурмовать, когда террорист начал молиться

Полиция находилась на постоянной связи с одним из покупателей, укрывшихся в холодильнике супермаркета.

Кроме того, полиции удалось подключиться к системе камер наблюдения супермаркета, и она была постоянно в курсе перемещений террориста, передает Росбалт.

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По неподтвержденной информации, в супермаркете Порт-Винсен удалось спасти 18 заложников.

Четыре заложника убиты. Ранены трое полицейских. Подруга ликвидированного террориста Кулибади, Хайят Бумидьен, вопреки ранее распространенной информации, в супермаркете не находилась и не погибла в перестрелке. Ее продолжает разыскивать полиция.