СМИ: Магазин во Франции решили штурмовать, когда террорист начал молиться
21:53, 09 января 2015Мир
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Решение о штурме супермаркета в Порт-Винсен было принято, когда полиция узнала о том, что террорист Амиди Кулибали начал молиться. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
REUTERS
Полиция находилась на постоянной связи с одним из покупателей, укрывшихся в холодильнике супермаркета.
Кроме того, полиции удалось подключиться к системе камер наблюдения супермаркета, и она была постоянно в курсе перемещений террориста, передает Росбалт.
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По неподтвержденной информации, в супермаркете Порт-Винсен удалось спасти 18 заложников.
Четыре заложника убиты. Ранены трое полицейских. Подруга ликвидированного террориста Кулибади, Хайят Бумидьен, вопреки ранее распространенной информации, в супермаркете не находилась и не погибла в перестрелке. Ее продолжает разыскивать полиция.
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