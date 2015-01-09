Премьер Франции: решение о штурме зданий, в которых находились террористы, принял Олланд

Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Манюэль Вальс, выступая на канале TF-1, пердает ТАСС.

"Решение о штурме было принято президентом Франции совместно с премьер-министром и министром внутренних дел", - сказал он.

Премьер не исключает возможности новых террористических атак.

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"Франция столкнулась с беспрецедентным уровнем терроризма. Нельзя исключать возможности новых атак против страны", - сказал Вальс. "Франция ведет подлинную войну против терроризма", - подчеркнул он, добавив, что она осуществляется "при строгом следовании законам страны".