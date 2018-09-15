В МИД РФ обвинили Bellingcat во взломе базы данных, но вскоре получили ответ

Также Мария Захарова заявила, что группа расследователей Bellingcat связана со спецслужбами.

В МИД РФ обвинили расследователей Bellingcat во взломе базы данных ФМС.

Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова после публикации расследования о подозреваемых в отравлении Скрипалей Александре Петрове и Руслане Боширове.

Также она заявила, что группа расследователей Bellingcat связана со спецслужбами.

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"После того, как "Беллингкэт" сегодня опубликовали информацию о том, что согласно "базе данных ФМС" Петров и Боширов были агентами ГРУ, у меня сомнений не осталось об их близости к спецслужбам. То есть "Беллингкэта". И мало того, скорее всего, речь идет о специальной конторе, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу", - написала Захарова в фейсбуке.

При этом она не уточнила, со спецслужбами какой страны может быть связана Bellingcat.

Представитель МИД также задала вопрос, почему группа взломала базу ФМС только сегодня и почему это легче сделать, чем добыть доказательства причастности Петрова и Боширова к отравлению Скрипалей.

В ответ на обвинения МИД РФ, в Bellingcat отметили, что своим сообщением Захарова лишь подтвердила достоверность обнародованных про Петрова и Боширова данных.

"Она обвиняет нас в зломе базы данных Федеральной миграционной службы, тем самым показывая, что она знает, что файлы реальны", - отмечается на странице организации в Twitter.

Там также опровергли участие в хакерской атаке и попросили доказательств, которые бы обосновали подозрения.

Russian MFA spokesperson refutes our & @the_ins_ru's report on passport data of Skripal's poisoner. She accuses us of hacking the Federal Migration Service database, thus revealing how she knows the files are real.

P.S. We did not receive the files from a hack - can you prove it? pic.twitter.com/O5IzOzxBGD — Bellingcat (@bellingcat) September 14, 2018

Ранее УНИАН сообщал, что авторы совместного расследования Bellingcat и The Insider на основании паспортных данных, которые они обнаружили пришли к выводу, что подозреваемые в отравлении Скрипалей россияне Александр Петров и Руслан Боширов действительно являются сотрудниками спецслужб РФ.

Напомним, 5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что основную ответственность за отравление Скрипалей возлагает на президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ.