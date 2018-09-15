В МИД РФ обвинили Bellingcat во взломе базы данных, но вскоре получили ответ
В МИД РФ обвинили расследователей Bellingcat во взломе базы данных ФМС.
Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова после публикации расследования о подозреваемых в отравлении Скрипалей Александре Петрове и Руслане Боширове.
Также она заявила, что группа расследователей Bellingcat связана со спецслужбами.
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"После того, как "Беллингкэт" сегодня опубликовали информацию о том, что согласно "базе данных ФМС" Петров и Боширов были агентами ГРУ, у меня сомнений не осталось об их близости к спецслужбам. То есть "Беллингкэта". И мало того, скорее всего, речь идет о специальной конторе, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу", - написала Захарова в фейсбуке.
При этом она не уточнила, со спецслужбами какой страны может быть связана Bellingcat.
Представитель МИД также задала вопрос, почему группа взломала базу ФМС только сегодня и почему это легче сделать, чем добыть доказательства причастности Петрова и Боширова к отравлению Скрипалей.
В ответ на обвинения МИД РФ, в Bellingcat отметили, что своим сообщением Захарова лишь подтвердила достоверность обнародованных про Петрова и Боширова данных.
"Она обвиняет нас в зломе базы данных Федеральной миграционной службы, тем самым показывая, что она знает, что файлы реальны", - отмечается на странице организации в Twitter.
Там также опровергли участие в хакерской атаке и попросили доказательств, которые бы обосновали подозрения.
Russian MFA spokesperson refutes our & @the_ins_ru's report on passport data of Skripal's poisoner. She accuses us of hacking the Federal Migration Service database, thus revealing how she knows the files are real.— Bellingcat (@bellingcat) September 14, 2018
P.S. We did not receive the files from a hack - can you prove it? pic.twitter.com/O5IzOzxBGD
Ранее УНИАН сообщал, что авторы совместного расследования Bellingcat и The Insider на основании паспортных данных, которые они обнаружили пришли к выводу, что подозреваемые в отравлении Скрипалей россияне Александр Петров и Руслан Боширов действительно являются сотрудниками спецслужб РФ.
Напомним, 5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что основную ответственность за отравление Скрипалей возлагает на президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ.