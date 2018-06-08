Трамп "относится к союзникам с презрением": Маккейн раскритиковал идею возвращения России в G8

По словам Маккейна, инициатива Трампа вернуть Россию в G7 "ведет к уменьшению лидерства США в мире".

Слова президента США Трампа о необходимости возвращения России в состав "Большой семерки" ведут к уменьшению лидерства Америки в мире.

Об этом заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн, передает Голос Америки.

"Владимир Путин по собственной воле сделал Россию недостойной членства в "Большой восьмерке", когда вторгся в Украину и аннексировал Крым. С того времени он не сделал ничего, что изменило бы этот очень очевидный факт. Ежедневно возглавляемые Россией сепаратисты убивают украинцев на Донбассе. Ежедневно силы Путина помогают Асаду вырезать сирийцев. Ежедневно при помощи убийств, кибернападений и враждебного влияния Россия совершает нападение на демократические институты в целом мире", - заявил Маккейн.

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Сенатор-республиканец также отметил, что президент относится к противникам США с уважением, а к союзникам - с презрением.

"Это антитезис так называемого "реализма, основанного на принципах" и однозначно ведет к уменьшению лидерства США в мире", - отметил Маккейн.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп призвал вернуть Россию в состав стран "Большой восьмерки".

Это заявление Трампа поддержал новоназначенный премьер-министр Италии Джозеппе Конте и также призвал вернуть Россию в состав G8. Отметим, что ранее Конте заявлял о необходимости укрепления связей с Россией и призвал к пересмотру санкций ЕС в отношении РФ.