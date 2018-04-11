Первая Великая Твиттерная

Это противостояние, конечно, началось не сегодня. Еще в конце прошлой неделе волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу з химвеществом на город Дума в Восточной Гуте, что привело к гибели до сотни человек. В среду, 11 апреля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что после обстрела города Дума в Сирии в различные медучреждения обратилось 500 человек с признаками отравления химическими веществами. По данным ВОЗ, более 70 человек во время бомбардировки пытались укрыться в подвалах, но погибли, причем 43 человека из числа погибших имеют симптомы, связанные с воздействием высокотоксичных химических веществ.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на это очень эмоционально, назвав президента Сирии Башара Асада, поддерживаемого Владимиром Путиным, «животным». А также отметил, что за химическую атаку несут ответственность не только Асад, но Иран и Россия. Однако Дамаск и Москва категорически отвергли обвинения США и их союзников.

Буквально через несколько дней, 9 апреля, речь зашла и об ответе Вашингтона на инцидент в Думе. В частности, по данным американской прессы, к берегам Сирии в тот же день прибыл эсминец, оснащенный шестью десятками крылатых ракет «Томагавк».

На это посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что РФ оставляет за собой право сбивать ракеты, выпущенные в сторону Сирии: «Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня».

После чего в Твиттер и появилось заявление Дональда Трампа о том, что России следует готовиться к тому, чтобы сбивать американские ракеты, которое пощекотало сегодня нервы не одному миллиону человек на планете. «Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и «умные»», - едко и жестко написал американский президент.

В частности, на этот резкий на своей странице в Фейсбук отреагировала представитель российского МИД Мария Захарова. В ее, несколько лихорадочной, интерпретации, США решили применить умные ракеты, чтобы «замести следы провокации… и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств применения химоружия».

Впрочем, ранее вышеупомянутый российский дипломат Александр Засыпкин тоже утверждал, что никакой химической атаки в сирийском городе Дума не было, а видеосъемки последствий химатаки – постановочные.

Дальнейшей словесной эскалации в социальных сетях не последовало. Примерно через 20 минут после совета России готовиться сбивать американские ракеты в Сирии, Трамп «отыграл» ситуацию назад и написал новое сообщение, в котором призвал россиян остановить гонку вооружений. «Сейчас наши отношения с Россией хуже, чем когда-либо, даже хуже, чем во времена холодной войны. Но оснований для этого нет. Россия нуждается в нашей помощи с ее экономикой, что было бы очень легко сделать, и мы нуждаемся в том, чтобы все народы работали вместе. Остановим гонку вооружений?», – написал он в Твиттер.

В ответ на этот твитт Захарова тут же надменно парировала: «Отличная идея! Есть предложение начать с уничтожения химического оружия. Американского».

Пока что Дональд молчит. Для планеты, пожалуй, это не так уж плохо.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Трамп вызывает бурю обсуждений одним нажатием кнопки «опубликовать» какой-нибудь из своих «шедевров» в соцсетях. Особенно, если они касаются России. Правда, если два года назад, во время выборов президента США, РФ делали ставку на Трампа, то сегодня многие этому уже не рады. Например, в декабре 2016 года Трамп писал: «Когда я стану президентом, Россия будет уважать нас намного больше, чем сейчас, и, быть может, две наши страны начнут сотрудничать при решении важных и насущных мировых проблем». А уже летом 2017-го, после обвинении в тайных связях с РФ, он вынужден был оправдываться: «Россия ни разу не пыталась давить на меня. У меня нет никаких связей с Россией – ни сделок, ни кредитов, нет ничего».

Не удивительно, что сегодняшние твиты президента США привлекли к себе массу внимания. «После того, как утром в течение полутора часов президент Трамп сначала угрожал России «хорошенькими, новыми и умными» ракетами, а позже «протянул России руку» помощи в восстановлении ее экономики и предложил остановить гонку вооружений, мне становится обидно и неудобно критиковать в дальнейшем внешнюю политику в исполнении Порошенко и Климкина», – иронично написал эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.

Директор Центра исследования проблем Гражданского общества Виталий Кулик и вовсе предложил «отобрать у Трампа твиттер»: «Кто теперь поверит Вашингтону? Разница между твитами Трампа - меньше часа. Сначала он угрожает и тут же предлагает разрядку… Может-таки отобрать у Трампа твиттер. Всем же лучше будет...»

Популярный украинский блогер Антон Ходза поделился собственными соображениями о том, чем объясняется столь резкая смена риторики американского президента: «Кажется, что в Овальном кабинете Трамп борется с кем-то за телефон, с которого пишутся его твитты. Они колотят друг друга, катаются по полу, апперкоты, неспортивные удары... Кто-то один берет верх, и успевает написать твитт «П***а вам, россияне, наши ракеты уже летят». Затем его сбивают с ног и снова катаются, и уже побеждает другой, и быстро набирает: «Россия - наш друг и товарищ, давайте жить мирно?» И все это в течение десяти минут».

А политолога Алексея Голобуцкого, судя по всему, фейсбук-разговоры о начале мировой твиттер-войны неплохо повеселили. «Не надо никакой третьей мировой, я завтра иду на концерт», – написал он.

На самом же деле забавного в сегодняшней ситуации мало. Потому что, сдай хоть у одного фигуранта этого противостояния ядерных государств – США и России – нервы, всем нам будет совсем не смешно.

…И у всей этой истории есть еще один любопытный аспект: после воинственных твитов Трампа… российский рубль ускорил своего падение.

УНИАН