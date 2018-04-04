Эдиту Пьеху госпитализировали

Эдите Пьехе 31 июля 2017 года исполнилось 80 лет. Певица оказалась в больнице из-за обострения бронхита.

Известную певицу РФ, которую также называют "бабушкой" российской эстрады, Эдиту Пьеху госпитализировали в Санкт-Петербурге. Читайте такжеИзвестная рок-группа попала в серьезное ДТП в России "Увезли с обострением бронхита, положили во 2-ю городскую больницу", - сказала Пьеха в комментарии "ТАСС". Как сообщал УНИАН-Таблоид, состояние известного актера Федора Добронравова, звезды сериала "Сваты", который недавно попал в больницу, оценивается как стабильно хорошее. Ранее его менеджер сообщила, что Добронравова госпитализировали в больницу под Москвой.

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