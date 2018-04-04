Эдиту Пьеху госпитализировали

21:42, 04 апреля 2018
Мир
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Пьеха находится в больнице / фото УНИАН

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"Увезли с обострением бронхита, положили во 2-ю городскую больницу", - сказала Пьеха в комментарии "ТАСС".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, состояние известного актера Федора Добронравова, звезды сериала "Сваты", который недавно попал в больницу, оценивается как стабильно хорошее. 

Ранее его менеджер сообщила, что Добронравова госпитализировали в больницу под Москвой.

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Теги: #больница#Санкт-Петербург