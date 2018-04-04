Эдиту Пьеху госпитализировали
21:42, 04 апреля 2018Мир
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Эдите Пьехе 31 июля 2017 года исполнилось 80 лет. Певица оказалась в больнице из-за обострения бронхита.
Пьеха находится в больнице / фото УНИАН
Известную певицу РФ, которую также называют "бабушкой" российской эстрады, Эдиту Пьеху госпитализировали в Санкт-Петербурге.
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"Увезли с обострением бронхита, положили во 2-ю городскую больницу", - сказала Пьеха в комментарии "ТАСС".
Как сообщал УНИАН-Таблоид, состояние известного актера Федора Добронравова, звезды сериала "Сваты", который недавно попал в больницу, оценивается как стабильно хорошее.
Ранее его менеджер сообщила, что Добронравова госпитализировали в больницу под Москвой.
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