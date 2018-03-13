Белый дом вслед за Тиллерсоном уволил его заместителя – СМИ

Стивен Голдстин известен своей лояльностью к Тиллерсону.

Белый дом вслед за увольнением Рекса Тиллерсона с должности государственного секретаря США уволил его заместителя по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивена Голдстина.

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"Белый дом уволил заместителя секретаря Государственного департамента Стива Голдстина всего через несколько часов после того как его руководитель, теперь бывший государственный секретарь Рекс Тиллерсон, был уволен утром", - говорится в сообщении телеканала CBS News.

Отмечается, что из Белого дома позвонили Голдстину, чтобы сообщить ему, что "больше не нуждаются" в его услугах.

Голдстин, в основном, исполнял роль спикера Тиллерсона. Сенат единогласно утвердил его кандидатуру на должность заместителя госсекретаря в прошлом году. Он занимал свою должность менее трех месяцев и известен своей лояльностью к Тиллерсону. Он поощрял Тиллерсона больше общаться с прессой.

Отмечается, что Голдстин часто бывал на встречах в Белом доме и последовательно заявлял, что Тиллерсон собирался вернуть прерогативу принятия решений во внешней политике США Госдепартаменту.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп решил назначить директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео новым государственным секретарем США вместо Тиллерсона.

Трамп объяснил, что отставка Тиллерсона связана с разногласиями в вопросах внешней политики, и в частности, относительно ядерного соглашения по Ирану.

Комитет Сената Соединенных Штатов Америки по иностранным делам в апреле буде рассматривать кандидатуру Помпео на пост госсекретаря США.