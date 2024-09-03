Разработка бы решила частично проблему разрешения партнеров для ударов по территории России.

Применение ракеты "Паляниця" могло бы снять частично проблему получения разрешения партнеров на применение Украиной их ракет для ударов по территории России. Об этом сказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире Радио NV.

По его словам, сейчас анонсируется, что эта новейшая ракета преодолевает расстояние до 700 км и может нести взрывчатку более 100 кг, а скорость у нее более 500 км в час.

"Это нельзя расценивать как точные характеристики, потому что иногда так называемый "туман войны" заставляет давать не совсем правдивую информацию об оружии, которое только начинают использовать", - добавил он.

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Гетьман отмечает, что дальность можно регулировать за счет веса взрывчатки - если большое количество взрывчатки, то меньшая скорость и меньшее расстояние будет преодолевать, и наоборот.

"С ней будет труднее бороться, чем с дронами, которые летают со скоростью 200-250 км в час, потому что скорость в 500 км в час, это совсем другая цель. И, учитывая, что там ракетный двигатель, то она может быть достаточно маневренной", - подчеркнул аналитик.

По его словам, если "Паляниця" будет долетать даже на расстояние 500 км, то она будет доставать до многих аэродромов в России.

Он отмечает, что в таком случае по ним можно бить своим оружием, не дожидаясь разрешения от партнеров Украины по использованию их ракет для ударов по территории России.

"Надо лучше сосредотачиваться на производстве и совершенствовании своего оружия, чем ожидать разрешения от партнеров. С партнерами надо договариваться о ракетах на расстояние более тысячи километров, а все, что летает на расстояние даже 500 км можем компенсировать собственным производством", - подчеркнул аналитик.

Новые виды оружия в Украине

Как сообщал УНИАН, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что новая баллистическая ракета Украины предусматривает радиус действия в 600-700 км.

При этом отметил, что насколько эффективно будет работать это оружие, возможно будет понять только со временем.

По его словам, это оружие, которое имеет задачу уничтожать инфраструктуру, которая позволяет РФ использовать авиацию.

В СМИ прошла информация о якобы уже первом применении ракеты - дрона "Паляниця" Силами обороны по территории оккупированного Крыма, но официально это не было подтверждено.

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