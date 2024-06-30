Алексей Гетьман подчеркивает, что поставка сугубо оборонительных вооружений, таких как системы Patriot, не может рассматриваться как шаг к эскалации.

Промедление западных партнеров с передачей Украине комплексов Patriot выглядит немножко странно, особенно на фоне уничтожения россиянами энергосистемы страны. Об этом сказал военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что эти комплексы работают только как "щит", атаковать с их помощью невозможно, следовательно об эскалации войны речь не идет.

"Промедление с поставкой Patriot - оно выглядит немножко странно на фоне разрушенной большой части нашей генерирующей энергетики, отключений света. Я понимаю, если бы их не было, то надо запускать производство, или еще что-то... А так они стоят. Patriot - это не оружие нападения, это исключительно оружие защиты. Очень странно, что все так долго тянется", - прокомментировал Гетьман.

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Он подчеркнул, что нам эти средства защиты нужны "как щит при рыцарском бое".

"Ракетой Patriot нельзя нападать. Эти комплексы могут только сбивать вражеские цели. Какая здесь может быть эскалация?" - подчеркнул аналитик.

Гетьман при этом отметил, что Украине, чтобы закрыть небо, одних Patriot будет недостаточно. Он подчеркнул, что непосредственно Patriot - это противоракетная оборона, которая работает против баллистических ракет.

"Не сможет Patriot атаковать шахеды, не стоит использовать Patriot для уничтожения крылатых ракет. Он может работать только против "Искандера", С-300, С-400 и против "Кинжала"... Это не волшебное оружие - Patriot. Это средства противоракетной обороны, работающие против баллистики. Точка. Для того, чтобы закрыть полностью небо, нам нужны еще самолеты. И комплексы небольшого радиуса действия, которые работают на 30-50 км. Это именно для того, чтобы сбивать крылатые ракеты, "Шахеды" и другое оружие, которое применяют россияне, мы можем сбивать "Гепардами", нашими мобильными группами", - пояснил Гетьман.

По его словам, в США по их боевым уставам нагрузка по уничтожению воздушных целей: 70% нагрузки на самолеты, которые должны перехватывать все, что летает, кроме баллистики, и только 30% - наземные зенитно-ракетные комплексы.

"Вспомните атаку на Израиль: было поднято более 100 самолетов и они больше половины воздушных целей, которые атаковали Израиль, даже не на территории Израиля уничтожили", - напомнил Гетьман.

Украина умоляет о "Петриотах"

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине критически не хватает систем противовоздушной обороны. По его словам, закрыта лишь четверть потребностей.

Впоследствии на Конференции по восстановлению Украины, которая проходила в Берлине, Зеленский сказал, что Украине необходимо семь систем Patriot для закрытия основных городских агломераций от ударов России.

24 июня в Офисе президента Зеленского заявили, что Украина вскоре получит часть из семи срочных батарей Patriot. По части еще ведется работа, заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Позже, 27 июня, в Financial Times был опубликован материал, в котором говорилось, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках Киеву систем противовоздушной обороны Patriot. Речь шла о передаче до 8 батарей "Патриотов", которым уже более 30 лет. В апреле Израиль заявил, что начнет выводить из эксплуатации эти восемь и заменять их на более современные системы. Но батареи, которые использовались в нынешней войне Израиля с ХАМАС, еще не выведены из эксплуатации из-за опасений, что напряженность в отношениях с поддерживаемой Ираном боевой группировкой Хезболла может перерасти в полномасштабную войну, пояснили в Financial Times.

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