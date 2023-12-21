Большинство предоставленных гаубиц уже не действуют, заявил Юлиан Репке.

Массово выходят из строя переданные Украине странами-партнерами самоходные артиллерийские системы (САУ). Они не выдерживают интенсивность огня на поле боя, заявил военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке в соцсети X (бывший Twitter).

"Независимо от того, "Краб", AS90, Pzh2000 или M109 - мои источники сообщают мне, что большинство предоставленных САУ уже не действуют, поскольку стволы были "разбиты" непрерывным огнем, или другие функции вышли из строя", - написал он.

Репке считает, что западные самоходные гаубицы созданы не для настоящей продолжительной войны, а только для коротких миссий, когда потребности в длительном, непрерывном и шквальном огне нет. Он акцентировал, что западным оружейникам стоит сделать выводы из сложившейся ситуации.

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Выход САУ из строя украинские военные пытаются компенсировать беспилотниками-камикадзе. Но, как отметил Репке, потребность в них обеспечена только на четверть.

САУ RCH-155 для Украины - что сообщалось

Как писал УНИАН, Германия уже в 2024 году может передать Украине новые самоходные гаубицы RCH-155.

Сообщалось, что производство уже начато, и первые машины должны быть переданы Украине в конце следующего года. Украина является первым заказчиком этой техники.

Как известно, RCH-155 похожа на САУ Panzerhaubitze 2000, но установлена на колесной машине Boxer. Пушечный модуль RCH-155 стреляет артиллерийскими боеприпасами калибра 155 миллиметров во время движения, что делает ее уникальной в мире.

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