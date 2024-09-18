Они могут попасть в те места, куда не достают воздушные дроны.

Украинские силы обороны начали использовать на фронте инновационных собак-роботов. Насколько такие наземные дроны эффективны во время войны, какие задачи они выполняют и какие преимущества имеют перед воздушными беспилотниками, рассказал в интервью УНИАН пресс-офицер 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода Евгений Алхимов.

Он рассказал, что роботы-собаки бесшумные и незаметные, могут неплохо работать в городской застройке. К тому же, в отличие от FPV-дрона, у которого исчезнет аналоговый сигнал, если он залетит в подвал, робота-пса можно запустить в подвал с миной и взорвать, или направить его для разведки вместо людей.

В общем, отметил военный, главное преимущество собак-роботов - они могут попасть туда, куда не могут воздушные дроны.

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"Их можно запустить в направлении вражеского окопа - направить робота-пса впереди, чтобы штурмовая группа могла видеть, что перед ней происходит. Дроном так не сделаешь. С его помощью можно облетать окопную линию врага, но из-за накрытия блиндажей с воздуха не видно, что там внутри. А роботов-собак можно запустить прямо туда", - пояснил он.

Кроме того, в отличие от воздушных дронов, которые сильно шумят, роботы-псы могут тихо подойти и записать звук, а это большой плюс для разведки, отметил военный.

Также робот-пес способен нести на себе фугас и взрывать подвалы в домах, а также ставить датчики целей, по которым потом работает артиллерия. Кроме того, они могут нести на себе значительный вес, отметил военный.

"Он спокойно несет мину, какой-то медицинский груз, боекомплект. На него можно поместить ящик. 24 килограмма донесет", - рассказал он.

По его словам, заряда такого дрона хватает на полтора часа непрерывного хода, хотя все зависит от различных условий, так же и с радиусом действия - все зависит от ретранслятора.

Военный отметил, что пока собак-роботов использует только одна группа в бригаде, поэтому для отзывов еще рано. Должно пройти время, потому что это только начало их работы на фронте.

Война дронов - новости

Как писал Forbes, на фронте начали появляться БПЛА-носители FPV-дронов, что позволяет значительно увеличить радиус их использования.

Также сообщалось, что Украина развернула новые FPV-перехватчики, которые в большом количестве сбивают российские разведывательные беспилотники. Россияне пытаются бороться с ними, раскрашивая свои дроны в камуфляжную окраску, а когда это не помогает - пишут на крыльях своих БПЛА проклятия для украинских FPV-операторов.

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