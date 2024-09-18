"Роботы-собаки могут тихо подойти к вражеским позициям. Для разведки это большой плюс", - пресс-офицер 28 ОМБР Евгений Алхимов

Пресс-офицер 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода Евгений Алхимов в интервью УНИАН рассказал об экспериментальном применении роботов-собак на фронте, какая от них польза и основные преимущества над FPV.

Украинские военные начали применять роботов-собак на фронте. Это наземные, малозаметные дроны, которые способны доставлять боеприпасы и медицинский груз в труднодоступные места на линии боевого соприкосновения. Также они могут шпионить в пользу Сил обороны - проводить разведку вражеских блиндажей, городской застройки, снижая риски для украинских бойцов. Такие наземные дроны оснащены камерами, передающими изображение, а благодаря своей бесшумности могут записывать и звук.

Пресс-офицер 28-й отдельной механизированной бригады Евгений Алхимов, одно из подразделений которой начало использовать четвероногих роботизированных друзей на фронте, рассказал УНИАН о преимуществах в применении таких технологий.

Евгений, где сейчас находится ваша бригада?

Сейчас мы находимся на Торецком направлении в Донецкой области. Ведем оборонительные бои.

Какая там ситуация?

Сейчас немного стабилизировалась. Некоторое время враг очень активно пытался вести штурмовые действия, применял авиацию. Несколько недель назад нам удалось сбить штурмовик. Были штурмы малыми пехотными группами. Сейчас все то же самое, но напряжение стало немного меньше. Здесь всюду сейчас горячие направления, враг ищет возможность, где легче пройти, но наши стоят на пути.

Ваша бригада одна из первых использовала роботов-собак на фронте. Расскажите, насколько такие наземные дроны эффективны во время войны?

У нас, можно сказать, это происходит в качестве эксперимента. Их закупило одно из подразделений нашей бригады - "Kurt&Company". Его бойцы очень любят инновации, поэтому увидели такую возможность и начали их использовать.

Роботы-собаки бесшумные и незаметные, могут неплохо работать в городской застройке, в отличие от того же FPV-дрона, у которого исчезнет аналоговый сигнал, если он залетит в подвал. Зато робота-собаку можно запустить в подвал с миной и взорвать, или направить его для разведки вместо людей.

Какие еще преимущества имеют роботы-собаки по сравнению с воздушными дронами?

Они могут попасть туда, куда не могут воздушные дроны. Их можно запустить в направлении вражеского окопа - направить робота-пса впереди, чтобы штурмовая группа могла видеть, что перед ней происходит. Дроном так не сделаешь. С его помощью можно облетать окопную линию врага, но из-за накрытия блиндажей с воздуха не видно, что там внутри. А роботов-собак можно запустить прямо туда.

Этот робот автономный, ведет запись. В отличие от воздушных дронов, которые сильно шумят, роботы-псы превосходят тем, что могут тихо подойти и записать звук. Для разведки это большой плюс.

Кроме того, робот-пес способен нести на себе фугас и взрывать подвалы в домах, а также ставить датчики целей. Он их разбрасывает, потом по ним работает артиллерия.

Какой их вес?

Он весит около 12 килограммов. Это разработка китайского производителя.

А какой вес робот-пес может выдержать на себе?

Мы на него нагружали где-то до 20 килограммов, понесет даже больше. Это достаточно такая мощная штука, на самом деле. Он спокойно несет мину, какой-то медицинский груз, боекомплект. На него можно поместить ящик. 24 килограмма донесет.

Из каких материалов эти работы изготовлены?

Это укрепленный термопластик. Он довольно таки выносливый.

На сколько часов непрерывного использования робота хватает его заряда?

Полтора часа непрерывного хода. Но это все опционально, как и с дронами. Радиус действия - тоже, потому что это зависит от того, какой используется ретранслятор, приемник сигнала. Можно прицепить на него что угодно, и будут разные характеристики.

Если говорить именно о роботах, которые используются у нас, какова их скорость и радиус действия?

До двух с половиной километров робот может передвигаться на пульте со стандартными настройками. Скорость, примерно, как человеческий бег - 8 км/ч. Он достаточно быстрый.

Какова стоимость робота-пса на рынке? За чьи средства их покупают?

Его стоимость - около 3 тысяч долларов. В настоящее время подразделение "Kurt&Company" покупает их за свой счет.

Известно ли вам, сколько таких робото-псов помогают нашим защитникам на фронте?

Нет, информацией о количестве таких роботов не владею.

Есть ли какие-то недостатки у этого робота?

Робот может запутываться, например, в высокой траве.

Как отзываются военные об этих роботах?

Сейчас их использует только одна группа в нашей бригаде. Для отзывов еще достаточно рано, у них ограниченный круг применения. Должно пройти время, потому что это только начало их работы на фронте. Посмотрим, как они себя покажут, это не быстро делается.

Воздушные дроны тоже не сразу массово применяли. Помню, как их пробовали использовать еще во времена АТО. Но массово, с обеих сторон, они начали применяться только в 2023 году, через шесть лет. То есть, должно было пройти время. Так же с роботами-собаками, впоследствии их будут шире применять. Конечно, не все технологии приживаются на войне, но некоторым это удается и они очень хорошо себя показывают.

А реально ли нам самостоятельно их изготавливать и масштабировать такое производство?

Я знаю, что в Украине нечто подобное изготавливают, видел интервью с украинским производителем. Думаю, там ничего сложного нет. Есть технология, если к ней есть доступ. Если в Китае и США их изготавливают, то почему нет.

Являются ли эти китайские роботы-псы аналогом известных роботов-собак Boston Dynamics?

Boston Dynamics - это прототип этих роботов. Думаю, китайцы сделали то, что называется "Reverse Engineering", то есть разобрали, посмотрели, как это можно сделать, и создали такое же, как у Boston Dynamics. Мы смотрели, в принципе, они не отличаются от оригинала.

Возможно, во время тестирования уже появилось какое-то понимание, как бы хотелось в дальнейшем усовершенствовать эти технологии?

Это еще непонятно, будем использовать, смотреть. Думаю, если появится возможность их совершенствовать, то это будут более мощные приемники и увеличение запаса хода. Но и так нормально, даже сейчас. К примеру, FPV-дрон может летать на большие дистанции, но время его работы небольшое. Роботы-собаки не имеют скорости дрона, зато они гораздо дольше могут идти сами по себе. Сейчас на линии соприкосновения транспорт не используется, и, если нужно какие-то боеприпасы доставить, то это либо руками, либо можно сбросить "Вампиром" (украинский ударный беспилотник, - УНИАН) - он тянет такой достаточно мощный вес. Поэтому такие роботы, наряду с колесными беспилотными системами, которые сейчас применяются, могут использоваться в логистике. Думаю, они будут развиваться на увеличение нагрузки.

Есть ли такие роботы у врага?

Мы не видели, но, думаю, что нет. И враг в своих сетях, если распространяет эту информацию, то у нас ее берет. Что-то, конечно, у них появляется раньше, однако, из технологий - большинство сначала у нас.

Сколько военных этот робот может заменить во время разведки?

Военного ни один робот никогда не заменит. Все равно на позициях должны находиться люди. Они лучше выполняют работу и быстрее любого робота. Поэтому людей не заменит никто.

Марта Нетюхайло